Lo que opina Carmen Otte de las palabras de disculpa de Juan Ortega al anular la boda

La cardióloga jerezana Carmen Otte ha regresado a sus obligaciones laborales en el centro sanitario de Sevilla donde trabaja y se mantiene al margen de la polémica del plantón de su boda. El dolor sufrido cuando el diestro Juan Ortega le comunicó que no iba a presentarse en la iglesia de Santiago en la misma mañana del 2 de diciembre está muy presente. La doctora se refugió en su familia y en sus amigas, buscando estar al margen de comentarios y revuelo mediático.

Así ha sido desde el día de la noticia cuando hoy en el programa Herrera en COPE ha intervenido el diestro para romper su silencio sobre lo ocurrido. El torero admite que fue un error de gestión de tiempos haberle comunicado que no pensaba casarse. Las dudas las arrastraba desde mucho antes y en la mañana de la boda se sintió obligado en romper su compromiso, sabiendo que iba a causar dolor, pero sin imaginarse todo el terremoto mediático que iba a producirse. Después de diez años de relación quedaba truncado así su vínculo con Otte, con quien tuvo una llamada "muy dura" al comunicarle que no iba a presentarse en la iglesia de Jerez donde estaba prevista la ceremonia del 2 de diciembre.

Ortega asume su responsabilidad y en su decisión no hubo terceras personas ni tampoco influencia de la familia de la novia (los medios rosas señalaban al padre de ella) ni de nadie. Llamó en tercer lugar al sacerdote, para comunicarle la decisión, sin que religioso interfiriera en nada.

El programa TardeAR de Telecinco ha tratado hoy las declaraciones y se ha hecho eco de una reacción de Carmen Otte, que se había quedado en el entorno familiar. Según Leticia Requejo a la novia plantada no le valen esas disculpas a estas alturas. No ha habido contacto alguno con el torero y estas palabras no cambian nada. Ortega fue preguntado por Carlos Herrera sobre si habría margen de una segunda oportunidad y por lo que no estaba dispuesto el diestro es añadir más dolor en continuar una relación de la que ya tenía esas dudas que le impidieron presentarse en el altar.

Una posible reconciliación se presiente imposible y la ausencia de contacto, con una decisión tan firme del torrero, como ha ratificado en sus palabras, hace aún más remota la posibilidad de que retomaran la relación sentimental.