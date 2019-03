Eva González ejerció de madrina el jueves de la nueva campaña de Cortefiel, Cámbiate mucho, para presentar la nueva colección primavera-verano de la firma a la que presta su imagen desde hace años. En el acto deslumbró con un look de lo más primaveral compuesto por un vestido midi en tonos verdes de estilo camisero y cinturón a juego. La presentadora de La Voz aprovechó, además, para hablar de cómo está llevando la maternidad y no eludió ninguna pregunta; tampoco acerca de sus supuestas desavenencias con su cuñada, Lourdes Montes, ni las últimas declaraciones de Pepe Rodríguez, jurado de MasterChef y ex compañero.

–¿Cómo está el pequeño Cayetano?

–Muy bien, crece mucho y le dura muy poco la ropa.

–¿Su marido le ayuda en casa?

–No, te estás equivocando. Cayetano no me ayuda, compartimos la tarea, no hay que ayudar, es corresponsabilidad. Ayudarnos como padres primerizos.

–¿Se renuncia a mucho al convertirse en madre?

–Claro, se renuncia. Tu vida gira en torno al pequeño. Con un año que tiene, te relajas un poco más, pero ha sido una preocupación constante. Eso sí, todo se supera.

–¿Se anima a tener más hijos?

–No quiero más hermanos para Cayetano ahora mismo, quiero disfrutar de él, aunque con La Voz es una tarea dura.

–¿Cómo está el pequeño Curro? Lo ha conocido después de dos meses...

–Curro está guapísimo. No sé de dónde se han sacado que hemos tardado dos meses; Cayetano fue a conocerlo en cuanto tuvo tiempo, pero no se enteró nadie. Yo fui en cuanto pude, en cuanto me dejaron las grabaciones de La Voz. Cuando bajé a Sevilla, fue lo primero que hice porque estaba deseando.

–¿Es verdad que hay enemistad entre Lourdes y usted? No fue a su desfile.

–Eso es una barbaridad. Yo no sabía ni que desfilaba, no estoy pendiente a todo. El mismo día que desfilaba mi amigo, leí el programa y vi que desfilaba también Lourdes. Sé perfectamente dónde está la verdad, y no es verdad, tenemos una buena relación. Es más, nos reímos de ello y hacemos bromas, y decimos: "tú eres Meghan Markle y yo, Kate Middleton".

–Pero no son amigas.

–No, no somos amigas, evidentemente, vivimos en ciudades distintas. Pero tenemos una relación buenísima. Hablamos por teléfono, pero lo que pasa es que ella no sabe a qué hora grabo yo, ni yo sé qué hace ella. Si vosotros sabéis a qué hora salen de la oficina todos vuestros amigos, vaya suerte. ¡Tenéis más tiempo que yo! Vamos a relajarnos todos con este tema.

–¿Desfilaría en uno de sus desfiles si se lo propone?

–Yo hace tiempo que no desfilo, no lo sé, no me lo he planteado. Yo me veo ya vieja (risas).

–¿Ha visto el estreno de MasterChef?

–No he visto el estreno porque he estado con el directo, pero estuve pendiente de mis compañeros, con el arranque brutal que han tenido.

–Pepe Rodríguez ha comentado que no la echan de menos. ¿Se lo ha tomado mal?

–Me lo he tomado a risa porque a Pepe hay que conocerle. Sin ir más lejos, ayer hablé con él por teléfono, nos queremos mucho y nos llevamos muy bien. Hay unos lazos de amistad muy grandes.

–Y el bautizo de su pequeño, ¿para cuándo?

–A ver cuando hay tiempo. Queremos bautizarlo, pero no tenemos fecha ni nada. Tenemos claro que queremos que sea en Ronda. Como tardemos mucho, el niño va a ir andando y él solo se va a echar el agua por la cabeza (risas).