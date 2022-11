Gerard Butler confiesa que se ha acostado con hombres pero que no es gay

Gerard Butler ha sorprendido a todos con unas impactantes declaraciones que han originado un importante revuelo en las redes sociales. El actor ha reconocido que se ha acostado con hombres, pero que eso no quiere decir que sea gay. Así lo ha desvelado en una entrevista concedida a Movieline en la que ha hablado sin tapujos de sus preferencias sexuales.

“Yo hablo de mi sexualidad sin pudor, no tengo ningún problema, pero siempre hay quien lo tergiversa todo. La gente parece intimidarse con este asunto y no lo entiendo. Cada vez que hablo de ello, es malinterpretado y exagerado. Gerard Butler es gay. He estado con mujeres y también con hombres, pero no soy homosexual. Ni siquiera yo mismo sé lo que soy”, ha declarado sin pelos en la lengua. Estas palabras han despertado asombro entre los seguidores de la película 300 que lo tenían como un icono heterosexual.

En la Grecia Clásica las relaciones sexuales entre hombres no era un tema tabú. Era frecuente que los espartanos tuvieran sexo con otros hombres. El director Zack Snyder ha preparado una secuela gay de la película 300. “Durante la pandemia he estado trabajando, previo acuerdo con Warner Bros, en lo que iba a ser la tercera y última entrega de la saga 300. Mi guión iba a ser sobre la historia de amor entre Hefestión y Alejandro Magno, y se iba a titular Blood and Ashes, amor, sangre y guerra, ¡sonaba genial! Me encantaría poder rodarla, pero a Warner no le gustó del todo y ahí se ha quedado el proyecto”, ha explicado el cineasta.