Jesulín cumple 50 años: así lo han felicitado las mujeres de su vida

Jesulín de Ubrique ha cumplido 50 años. Una cifra redonda que llega en uno de sus mejores momentos a nivel personal, asentado en un estado de felicidad permanente con su mujer, María José Campanario. Su mujer le ha dedicado unas emotivas palabras a través de Instagram, destapando algunos de los puntos débiles del exconcursante de MasterChef Celebrity.

“Felicidades por esta nueva vuelta al sol al alma más pura que pueda existir; al del corazón más gigante; al que trabaja sin descanso; al que me protege hasta del aire que pueda rozarme… Al que se emociona y llora con una canción de Rocío Jurado y con una niña chica que toca el cajón. Al que se despierta de noche para volver a poner su mano en mi pecho y decirme 'es que necesito saber que estás ahí'. Felices 50, 'mínimo', mi niño, mi amor. No cambiaría ni uno solo de los días a tu lado. No puedo decirte más que te quiero, hasta donde la luz sea capaz de llegar”, ha posteado en Instagram.

Jesulín y María José atraviesan un momento dulce. En verano de 2022 fueron padres de su tercer hijo en común, Hugo, que se sumaba a Julia, más conocida como Juls, y Jesús Alejandro. El diestro también es padre de Andrea Janeiro, fruto de su relación con Belén Esteban.

El matrimonio derrocha amor por los cuatro costados. En sus redes sociales hay varios ejemplos de su buen momento. María Eugenia Yagüe, en el programa Mañaneros, ha contado que la cancelación de Sálvame y la marcha de Belén Esteban de la televisión ha supuesto un alivio para la pareja. “Ahora que su presencia en medios es inexistente, María José está tranquila. Jesulín está tranquilo”, ha apuntado.

Por su parte, Juls Janeiro también se ha acordado del cumpleaños de su progenitor. La hija mayor del matrimonio, que lo tiene todo para destacar como influencer, ha dedicado unas tiernas palabras a Jesulín de Ubrique. “Feliz vuelta al sol al hombre de mi vida, al que me vio nacer y a la persona que lo da todo por nosotros y que siempre está con una sonrisa. Gracias por dar todo por mí y por mis hermanos y gracias por ser el mejor padre que pude tener. Te amo, hasta donde la luz llegue, papá”, ha escrito en su perfil de Instagram junto a un carrusel de fotografías.