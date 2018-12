El poder de las mujeres en Elle

La modelo Vanesa Lorenzo comparte protagonismo en el número de enero de la revista Elle con las actrices de Hollywood Robin Wright y Charlize Theron. Las tres mujeres son calificadas por la publicación como "iconos de la feminidad y el empoderamiento femenino". La top catalana de 41 años, en una entrevista incluida en esta edición, señala que ha encontrado el equilibrio perfecto entre cuerpo y mente, lo que se ha traducido en una dosis extra de energía y felicidad, siempre desde una perspectiva sostenible. "Siempre he sido fan de lo natural", asegura, "pero los años que estuve viviendo en Nueva York me hicieron tomar conciencia de lo importante que es cuidarse".A sus 52 años, Robin Wright se ha convertido en una de las figuras más relevantes del movimiento Me Too luchando por la igualdad salarial entre actores y actrices. La protagonista de House of cards opina que "lo bonito de hacerse mayor es que deja de importarte lo que la gente opine de ti". Theron, por último, no tiene pelos en la lengua a la hora de abordar temas como el estado de su industria y su relación con el paso del tiempo: "Debemos dejar de esperar a que los hombres lo hagan por nosotras. Tenemos que cuidarnos solas".