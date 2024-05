Miguel Herrán: recuperación en tiempo récord del accidente de moto

Hace unos días, Miguel Herrán sufrió un accidente de moto por el que tuvo que ser hospitalizado. Esa circunstancia despertó la preocupación entre sus seguidores, aunque en ningún momento se trataba de un accidente que hubiera puesto en peligro su vida. Pese a ello, tuvo que ser operado del hombro debido a una luxación en la clavícula que le ha mantenido varios días de reposo.

“Tuve un accidente con la moto, yo solo, no iba rápido ¡y todo salió bien! Me han operado del hombro derecho y tendré que estar un tiempo sin moverme mucho. ¡Pero estoy bien! Gracias @alpinestars porque gracias a vuestras protecciones solo he tenido una luxación en la clavícula. Y, sobre todo, quiero agradecer a la @clínicacemtro por tan maravillosa operación y por dejarme cada hueso en su sitio”, compartía el actor en sus redes sociales junto a un carrusel de fotografías, entre ellas una ingresado en el hospital y otra de la moto accidentada.

Unos días después y tras una recuperación exprés, el actor de La casa de papel ha publicado una fotografía mientras pasea con su bollito, su hija María, fruto de su relación sentimental con Celia Pedraza. “Cuatro meses de bollito por el mundo”, ha sido el texto escogido para acompañar a la tierna fotografía en la que aparece con el brazo en cabestrillo.

El intérprete de Los Farad continúa con su proceso de recuperación tras el accidente de moto, el cual está llevando de la mejor manera posible y junto a las mujeres de su vida, Celia Pedraza y su hija María.