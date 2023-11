Natalia Jiménez, la artista que creció en el metro, cumple 20 años en la música

Natalia Jiménez se encuentra de gira en nuestro país. La artista reconocida a nivel internacional por su grupo La Quinta Estación y su posterior carrera en solitario cumple 20 años sobre los escenarios. La cantante, criada en México, versiona los grandes éxitos de su carrera en la gira internacional Antología 20 años Tour, donde no faltan temas como El sol no regresa, Me muero o Creo en mí. La gira aterriza este jueves 23 de noviembre en Sevilla con un concierto en el Auditorio Cartuja Center CITE.

-¿Cómo recuerda sus comienzos en el mundo de la música? -Lo recuerdo con mucho cariño porque yo comencé desde lo más bajo, cantando en la calle y en el metro. Es una experiencia que al final me ha servido mucho en la vida. Ahora estoy agradecida con todo lo que he conseguido, 20 años después me acuerdo de aquellos momentos en los que pasaba frío en la calle o me sentaba en el suelo para cantar.

-¿Qué balance hace de sus 20 años de carrera profesional? -Muy positivo. He tenido la bendición de poder hacer una carrera musical en otro continente. He vivido experiencias increíbles a lo largo de todo este tiempo, tanto de solista como en grupo. Creo que tenido la bendición de la experiencia, estoy muy contenta con el balance de estos 20 años.

-¿Cómo está afrontando la gira Antología 20 años Tour? -La gira está siendo muy divertida. Ya llevamos más de un año de gira, con más de 50 conciertos. Hemos estado en México, Chile, Venezuela, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos y ahora vamos para España. Ha sido sensacional porque muchos de los conciertos han estado sold out. Me hace mucha ilusión estar en España, porque hace años que no voy de gira por allí.

-¿Es su primera vez en Sevilla? -No, ya estuve hace muchos años cuando cantaba con mi grupo, La Quinta Estación. Ahora me toca ir solita, pero estoy muy contenta y emocionada por poder veros a todos de nuevo.

-¿Qué nos puede adelantar de su nuevo disco? -El disco se llama Antología 20 años, lleva el nombre de esta gira. Es un recopilatorio de mis grandes éxitos junto con tres canciones inéditas. Hace poco se acaba estrenar una de música regional mexicana que se llama El pobre. Van a escuchar El sol no regresa, Me muero… las grandes canciones que he cantado a lo largo de mi vida para celebrar estos 20 años.

- De todas esas canciones, ¿cuál es la canción más especial? -Para mí la más especial es Creo en mí. Esa canción fue la que me abrió las puertas como solista, con ella me identificaron y ha tocado el corazón de muchísima gente. Es mi tema favorito, difícilmente voy a escribir una canción mejor que esa.

-De no dedicarse a la música, ¿qué le hubiera gustado ser? -No lo sé. No me imagino en otra cosa que no sea la música.

-Ha recibido muchos premios a lo largo de su carrera. ¿Alguno que recuerde de manera especial? -Pues fíjate que tengo el Grammy Latino, el Grammy Americano, muchos premios… pero el más importante fue el primero que me dieron en Torrelodones. Cuando era pequeña me presenté a un concurso con mi grupo, finalmente mi grupo me dejó tirada ese día, canté sola y gané el primer premio. Es una copa súper cutre pero lo conservo con mucho cariño. Ese premio es mi favorito.

-¿A qué dedica su tiempo libre? -Me encanta montar en moto, lo hago desde que tengo 16 años. También me gustan las manualidades y el arte, soy muy manitas.