'Bradlize': una pareja de auténtico anuncio

Los rumores de que Brad Pitt y Charlize Theron están juntos arrancaron a raíz de una información publicada por The Sun. El tabloide inglés afirmaba que ambos actores empezaron a salir hace un mes, coincidiendo con las navidades, y que el motivo de que no se supiera nada de su relación era que la mayoría de sus encuentros han tenido como escenario la mansión de Pitt en California. Pese a hacer una pareja de verdadero cine, fuentes cercanas han desmentido en People el romance. Se conocen, eso sí, y los comentarios podrían haber surgido a partir del rodaje juntos de un anuncio para la marca de relojes Breitling con Adam Driver hace seis meses. "No han estado juntos recientemente y nunca han salido. Las noticias que les relacionan románticamente son falsas", afirman desde su entorno. Ambos son atractivos, estrellas de éxito y podrían formar una pareja de moda en Hollywood, pero del rumor al hecho hay un trecho... por ahora.