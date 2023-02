Rihanna luce embarazo en su espectacular show de la Super Bowl

La fiesta de la Super Bowl este año ha sido aún más espectacular por todo lo que deparaba el intermedio, el show, en el descanso del partido de la final de la NFL en la que se alzaron como vencedores los Chiefs de Kansas City con su bandera española en homenaje a Sevilla en su vestimenta.

Mientras llegaba el disputado y feliz desenlace para los de Kansas, la cantante Rihanna actuaba tras haber estado siete años alejada de los escenarios. En esta actuación repasó sus grandes éxitos en un prolongado y coreografiado medley. La de Barbados sorprendió a sus seguidores al revelar su segundo embarazo.

En el show exhibido en el State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, la caribeña actuó desde una plataforma elevada varios metros y desde donde se palpaba el vientre y con todo el aspecto de estar embarazada desu segundo hijo. Rihanna dio a luz el pasdao mayo, con el primer hijo fruto de su relación con el rapero ASAP Rocky.

La artista reveló la semana pasada que fue precisamente la maternidad la que le dio fuerzas para aceptar el reto de ser la estrella invitada del descanso de la final de la Super Bowl que es el acontecimiento televisivo que reúne a más de cien millones de estadounidenses cada año, en una fiesta compartida en familia a lo largo del país. "Cuando te conviertes en madre, algo pasa que sientes que puedes hacer cualquier cosa", fue su justificaxcioon.

En la final intervenían los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs y éstos, los 'sevillanos', se proclamarían vencedores del duelo.

Rihanna tomaba el relevo en el show de los raperos Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, las estrellas invitadas el año pasado.

En este caso no hubo invitado sorpresa. Interpretó Bitch Better Have My Money, We Found Love y Work, mientras caminaba por la pasarela central del escenario. Y se reservó sus dos mayores éxitos, Umbrella y Diamonds para la mencionada pasarela elevada.

En las gradas del estadio estaban Bradley Cooper, Paul McCartney, LeBron James, Jason Derulo, Billie Eilish y Adele. La modelo Cara Delevingne llevaba una camiseta con el mensaje "El concierto de Rihanna está interrumpido por un partido de fútbol".