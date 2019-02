Risto Mejide y Laura Escanes, 'embarazados'

Risto Mejide y Laura Escanes han anunciado en su Instagram que van a ser padres de su primer hijo en común. La feliz pareja ha querido hacer partícipe a sus seguidores del dulce momento por el que atraviesan y, para ello, han publicado una imagen en blanco y negro en la que aparecen sonrientes y relajados. Por un lado, Laura, pletórica, con el móvil en una mano y en la otra una ecografía; por el otro, Risto con una amplia sonrisa, oculto tras sus míticas gafas oscuras y con sus manos sobre el vientre de Laura.La pareja no puede ser más feliz, y así lo ha dejado patente Laura con el siguiente mensaje: "¡Sí! ¡Vamos a ser papás! Queríamos esperarnos un poco más porque aún es pronto... pero estamos muy felices y no queremos dejar de agradecer todos los mensajes de felicitación que estamos recibiendo. Gracias. Poquito a poquito y listos para disfrutar de esta nueva etapa". En lo que respecta a Risto, el miembro del jurado de Got Talent ha difundido otra foto en sus redes en la que aparece su hijo Julio, de nueve años y fruto de una anterior relación, quien besa cariñosamente la barriga de Laura Escanes junto al siguiente post: "Felices los 4".El rumor de embarazo ha sobrevolado insistentemente sobre la pareja en las últimas semanas, hasta el punto que algunos medios apuntaron que en sus últimas apariciones Escanes había intentado ocultar su incipiente tripa con un bolso o ropa holgada. Este año el matrimonio festejará su segundo aniversario de boda. Risto Mejide tiene otro hijo, nacido de su relación con Ruth Jiménez.