Álvaro Falcó e Isabelle Junot se casarán la próxima primavera

Isabelle Junot y Álvaro Falcó se darán el 'sí quiero' la próxima primavera.

La hija de Philippe Junot y Nina Wendelboe-Larsen, y el empresario, fruto del matrimonio de Fernando Falcó, marqués de Cubas (fallecido en octubre de 2020), y Marta Chávarri, acaban de comenzar con los preparativos de su boda, como desvelaron en la presentación de Three Wishes, la nueva colección de la joyería Rabat.

Con un elegante vestido rojo de tirantes firmado por Alicia Rueda, Isabelle contó que habían contratado a una wedding planner que les ayuda con la organización del enlace y se quejó con humor de que aún no tenía anillo de compromiso: "ya me gustaría (risas) Estamos diseñando un par de cosas. Hubo compromiso pero todavía no me ha regalado nada".

Se da la curiosidad de que Philippe Junot y Marta Chávarri, que ahora se convertirán en consuegros, vivieron un romance en 1996. "Con mi suegra me llevo fenomenal", señaló Isabelle al preguntarle por ella los periodistas.