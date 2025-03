Álvaro de Luna aclara aspectos de su ruptura con Laura Escanes

El cantante Álvaro de Luna pasó por la alfombra roja de la gala de clausura de la vigésima séptima edición del Festival de Cine de Málaga, celebrada el este sábado 22. El artista sevillano respondió sobre su ruptura de hace ya más de un año con la influencer Laura Escanes, ex de Risto Mejide. Aunque no le gusta abordar temas de su vida personal, De Luna ha querido ya quitar todo el hierro a las especulaciones polémicas de aquella relación sentimental que copó tantas noticias. Fue un romance tan intenso como ahora lejano su eco. Prefieren guardar en el silencio de sus corazones lo vivido, pero no quieren echar ya más leña al fuego.

El artista de 31 años se sintió muy respaldado en Málagad, con un carrera donde fue su paso por La Voz en 2019 fue fundamental, su posterior trayectoria como solista se ha visto avalada más allá de sus romances personales. Prepara nuevo disco y una gira que recalará en el Movistar Arena de Madrid o el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La historia de Álvaro y Laura Escanas comenzó a finales de 2022 tras conocerse ito en una entrega de premios en Tenerife. A ella le dedicó su éxito Todo contigo y la que había sido la joven esposa del publicista y polemista Mejide estaba completamente enamorada. Pero fue una relación con altibajos que se fraguó en "momentos vitales dispares", ya que por ejemplo ella estaba centrada en su hija Roma. La separación la llevaron con discreción, pero con mucho ruido indirecto en las redes a lo que se unían mensajes en las canciones de Álvaro.

"Es algo que ya se ha cerrado y que está ahí", reconoce a Europa Press el cantante sevillano, dejando ya atrás un amor que le afectó profundamente. "Cuando no te conocen y no saben qué es lo que ha pasado, la gente al final acaba especulando. Es duro, pero también hay que ser consciente de que cuando estás expuesto es lo que hay", reconocía en Málaga sobre tanto como se generói en torno a su ruptura con Escanes, que fue traumática. "Cada uno que piense lo que quiera", ha respondido ahora, con cierta queja contenida sobre tanta intromisión que hubo sobre aquel episodio

De Luna está "feliz, enamorado", pero lleva su actual relación con esa discreción que hubiera querido tener ante el fin con Laura. La influencer en la actualidad se encuentra con el esquiador Joan Verdú.

El sevillano por su parte, en la alfombra del Teatro Cervantes, muestra que está en un buen momento de creatividad y con cicatrices ya superadas.