Un amigo del Rey, Jaume Anglada, sufre un grave accidente en Palma

El cantante mallorquín Jaume Anglada ha resultado este viernes por la madrugada herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que ha huido del lugar del siniestro.

Según han indicado fuentes sanitarias y policiales, el accidente se ha registrado sobre la 01.30 horas de este viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor. Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo arrolló a la motocicleta y abandonaba el lugar dejando malherido al cantante que, debido a las heridas de extrema gravedad, ha sido inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases.

El conductor del coche, por su parte, ha sido finalmente detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos que han facilitado a la Policía Local de Palma la matrícula del vehículo, lo que ha permitido dar con él, un joven de unos 20 años, en su domicilio.

El cantante permanece ingresado en la UCI del Hospital Son Espases pendiente de evolución. El pasado 1 de agosto, el penúltimo día de la Copa del Rey de Vela, el mallorquín ofreció un concierto en la terraza Real Club Náutico de Palma al que acudió el Rey Felipe VI, a quien le une una estrecha amistad.

El joven detenido horas después por supuestamente atropellar al cantante mallorquín Jaume Anglada la madrugada de este viernes ha pasado a disposición judicial sobre las 17.20 horas. El sospechoso ha llegado escoltado por agentes de la Policía Local de Palma para ser puesto ante el juez de guardia de detenidos, quien le tomará declaración y decidirá si le deja en libertad o le manda a prisión de forma provisional.

El conductor, quien presentaba una tasa de alcoholemia de 0.60 mg/l en aire espirado --el triple de lo permitido--, ha sido detenido poco después de los hechos gracias a la colaboración de varios testigos, quienes anotaron la matrícula en el momento que huía del lugar de los hechos.

Debido a las heridas de extrema gravedad, el artista fue evacuado al Hospital Universitario Son Espases, donde permanece ingresado en la UCI pendiente de evolución.