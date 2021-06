Mario Casas, de 34 años, está encantado de colaborar con Antonio Banderas, de 60, cada vez que el malagueño le llama. De ahí que ambos, dos generaciones de actores con talento, protagonicen el anuncio del nuevo perfume de Banderas, The Icon.

La nueva fragancia de Antonio Banderas, como el propio actor ha contado en su presentación, representa al hombre Intrépido, Creativo, Original y Natural, actitudes que en sus iniciales completan la palabra Icon y que además, encarnan a la perfección estos dos intérpretes españoles.

Según los actores, el éxito no reside en la fama o el poder. Se encuentra dentro de cada hombre y en su capacidad de vivir intensamente, de tener un toque de talento, ser auténtico, provocativo, seductor y ser fiel a uno mismo.

Banderas ya lleva tiempo trabajando en el mundo de las fragancias, y tiene varias. Sin embargo, ahora quería que su último lanzamiento se reflejara en alguien más, alguien con toda la fuerza de las nuevas generaciones. "Si vuelvo la vista atrás, puedo encontrar unas vidas muy paralelas a cómo él está desarrollando su carrera, la seriedad con la que lo está haciendo", explicó Antonio sobre la elección de Mario Casas como figura para promocionar su perfume, y añadió que "este es un hombre que está aquí para quedarse y también se le nota mucho: en cómo ataca las cosas hay una ilusión contenida, un ansia también de justicia. Él tiene que luchar incluso contra su propia apariencia". Antonio Banderas, de hecho, fue uno de los primeros directores que apostó por Casas contando con él para su película El camino de los ingleses.

Por su parte, Mario Casas sólo tiene elogios para el protagonista de cintas como El Zorro o La piel que habito. "Él le ha abierto el mercado a muchos actores españoles y no españoles, latinoamericanos, que hemos venido de fuera. Antonio Banderas es el actor por excelencia, el latino español", dijo, y le aplica el apelativo de "seductor". Aunque Banderas, haciendo gala de su famosa modestia, le replica: "... realmente el que es un icono de seducción es él, que es el que viene para arriba, yo ya estoy muy viejo (...) a éste lo he visto yo en Málaga en la alfombra roja y no veas la que le montan. Es un escándalo, parece que ha llegado Michael Jackson". "A ti también, ¿eh?", ha respondido Mario.

Un tándem atractivo y bien avenido, perfecto para las mujeres de cualquier edad, para una colonia que promete durar, en la memoria y en los puntos de venta. Por cierto, disponible ya en Perfumerías Fetiche.