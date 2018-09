Campanas de boda para Belén Esteban

Belén Esteban vive uno de los momentos más dulces de su vida tras la polémica con su ex representante, Toño Sanchís. La 'princesa del pueblo' y Miguel Marcos, su pareja desde hace cinco años, están más unidos que nunca y por eso han decidido dar un paso adelante en su relación. La colaboradora de Sálvame y su novio pasarán por el altar, como adelantan ya algunos medios del mundo del corazón. Al parecer, el miércoles la revista Lecturas adelantará todos los detalles del enlace de Belén en una exclusiva. La esperada noticia la ha adelantado Andrés Guerra, colaborador del programa de La Sexta Arusitys. El espacio se ha adelantado a la que será a buen seguro la noticia de la semana y según las informaciones del periodista saldrá a la luz "a bombo y platillo". Miguel le ha robado el corazón a 'la' Esteban y los rumores de una posible boda aumentaron el pasado abril cuando Belén acudía a los platós de Sálvame Deluxe para celebrar su victoria contra Toño Sanchís. Durante el programa, quiso dedicar unas palabras a su compañero en los pasados momentos duros: "Cariño, no sabes lo que te puedo querer. Estoy segura de que vamos a acabar juntos, casados o no casados".

La pareja se encuentra muy enamorada y la boda pondría el broche de oro en su relación. Y es que Belén ha pasado un idílico verano junto a su novio en numerosos destinos y ha cumplido su sueño de viajar hasta Nueva York. Belen y Miguel se encuentran en la mejor época después de su triunfo contra Toño y la victoria del anonimato de la vida personal de Andrea Janeiro, hija de Belén y Jesulín de Ubrique.Esta sería la segunda boda para Belén, que mantiene una estable relación con Miguel, desde que se conocieran en otoño de 2013. Su primer encuentro fue inusual, ya que se produjo cuando la colaboradora sufrió una crisis glucémica, entonces pasaba por algunos problemas de salud, y él, conductor de ambulancia, la asistió junto a otros sanitarios. Su relación se hizo pública a principios de 2014 y desde entonces no se han separado. Él le devolvió la ilusión y la estabilidad tras el fracaso de su primer matrimonio con Fran Álvarez, con quien la colaboradora estuvo casada desde 2008 hasta 2012, cuando firmaron los papeles del divorcio tras una traumática ruptura.