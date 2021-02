Jorge Javier y Belén Esteban, una amistad montaña rusa

La amistad entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez peligra después de un gran enfrentamiento en directo que provocó la salida de plató llorando de la colaboradora. Tras otra monumental discusión por temas políticos que tuvieron el pasado verano, todo apuntaba a que Belén y el conductor de Sálvame habían retomado la buena sintonía, pero ha durado poco. Lo ocurrido este martes en el plató del programa de las tardes de Telecinco podría haber dinamitado los avances de los últimos meses.

Todo comenzó cuando la de Paracuellos se enfadó tras enterarse de que el presentador había enseñado al resto de colaboradores un meme con una foto suya que circula por redes sociales. El presentador lo recibió en pleno directo y se lo mostró a Kiko Hernández. Según sus propias palabras, era una imagen de Belén en la que sale "horrorosa". La tertuliana, que se encuentra en pleno conflicto con María José Campanario, respondía a Jorge Javier alegando que ella también tiene fotos del de Badalona poco favorecedoras. "Me molesta que lo enseñes porque yo de ti no hago coñas...", manifestó.

Bronca de Jorge Javier y Belén Esteban. En este caso me posiciono claramente del lado de Belén.Jorge es muy bromista, pero las bromas a veces cansan, y por mucho cariño que le tengas a una persona no puedes permitir según que cosas.#yoveosálvame pic.twitter.com/e7vshSjfQq — Sr. Patiño (@nodejodesonar) February 16, 2021

Lo que no esperaba la 'princesa del pueblo' era que sus palabras enfurecieran tanto al nuevo 'tronista" de Mujeres y Hombres y Viceversa. "Me acabo de dar cuenta del nivel de persona que eres", le espetó Jorge Javier. "Yo eso jamás te lo hubiese dicho a ti. Porque te estoy pidiendo perdón y no eres capaz de aceptar la disculpa. ¿Y encima dices que tienes fotografías? Mira, tía, ahora sí que paso", añadió el presentador quien continuó arremetiendo contra su compañera.

No te voy a insultar,Pero lerda tu Simply the best #sabadodeluxe pic.twitter.com/uyReBSZWWZ — Carmen (@hillschar) February 13, 2021

"Me has demostrado cómo eres, no tengo nada más que decir de este asunto. Ahora me vas a decir que tienes fotos mías avergonzándote…", insistía el conductor de Sálvame, mientras el resto de colaboradores del espacio permanecieron en silencio. Incluso la propia Esteban fue incapaz de defenderse. "Yo no he dicho eso", acertó únicamente a decir, ya al borde del llanto. Pero a pesar de que la ex de Jesulín de Ubrique no ha respondido con otro ataque, el presentador continuó con su ataque verbal, dejando a todos atónitos. Finalmente, Belén Esteban abandonó el plató de Sálvame entre lágrimas y en silencio.

Este miércoles Belén Esteban no estuvo en el programa.