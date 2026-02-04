La boda de Chari Lojo con un expretendiente de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

Chari Lojo, exconcursante de Gran Hermano 12, ha anunciado su compromiso con Agustín Redondo, expretendiente de Steisy en Mujeres y Hombres y Viceversa con el que mantiene una relación consolidada desde hace años. Los gaditanos Chari y Agustín se conocieron hace más de una década en Telecinco. Ella había participado en GH VIP, mientras que él era pretendiente de Mujeres y Hombres y Viceversa. “Nos presentaron y yo le tiré los tejos, pero me rechazó porque decía que era muy pequeño para mí”, ha explicado Chari en el programa Fiesta.

Unos años más tarde cuando se preparaban las oposiciones volvieron a coincidir. Salvo una crisis puntual, no se han separado desde entonces. “Coincidimos en la misma oposición, en el mismo trabajo y en el mismo centro penitenciario”, ha contado la gaditana.

La cárcel de Ceuta ha sido un punto de encuentro para ambos. Tras suspender el primer examen de la oposición, se volvieron a presentar y acabaron destinados en la misma prisión. “Siempre decimos en broma que nos unió la cárcel, y la gente siempre nos pregunta por ello”, ha señalado.

Desde 2018 han mantenido una discreta relación sentimental que tendría su momento cumbre en 2021, cuando ambos decidieron oficializar su noviazgo e irse a vivir juntos. En 2022 tuvieron que hacer frente a una crisis de pareja. La propia Chari confirmaba su soltería en aquel momento en una entrevista para Outdoor. “Actualmente estoy soltera. He estado algo más de tres años con Agustín. Yo creo que no hay hombre que me aguante”, dijo.

La exconcursante de Gran Hermano confesaba que fue ella la que quiso dejar la relación. “En un arrebato de esos en el que discutíamos por temas de redes sociales, decidí llevármelo todo de la casa donde vivíamos juntos, en principio para que reaccionara, pero al final la cosa se alargó y se hizo más grande y decidí estar sola”, aseguraba.

Ahora, ambos están metidos de lleno en los preparativos de la boda. De momento, no tienen una fecha establecida para el enlace, pero sí tienen claro que será un sábado y después del verano. Tanto Chari como Agustín están muy contentos con sus cometidos profesionales, aunque prefieren no cerrar del todo la puerta a la televisión. Chari es jefa de la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta y Agustín, que es ingeniero civil, ocupa un cargo en el Área de Trabajo de la misma institución.