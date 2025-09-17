Camela se consume entre envidias y malos rollos: "No se hablan"

El popular dúo musical Camela estaría pasando por un momento complicado en su relación personal, según ha revelado el programa 'Espejo Público' de Antena 3. Tras los recientes conciertos suspendidos por problemas de salud que afectaron a Dioni, el matinal ha señalado que Ángeles Muñoz y Dioni Martín mantendrían una relación distante a nivel personal, aunque priorizando su proyecto musical conjunto.

Según la información aportada por la periodista Pilar Vidal, los integrantes del grupo "no hacen cosas en común a pesar de ser familia y socios". La colaboradora añadió que "ahora lo que ellos priman es el dúo musical y no se va a romper a no ser que sea por causa de fuerza mayor". El programa destacó que su relación profesional continúa funcionando, ya que "cuando hay un concierto cantan aunque no se hablen".

Por su parte, Miquel Valls aportó detalles sobre la presunta crisis, afirmando que los artistas exigen no coincidir durante grabaciones, alternando días de asistencia al estudio para evitar encontrarse. "Lo tuvieron que grabar por separado por dos pistas distintas. Si a esto no lo llamamos una mala relación profesional...", comentó el periodista durante la emisión.

Testimonios anónimos refuerzan la información

El programa contó también con el testimonio de un productor que, manteniendo su anonimato, aseguró que cuando actúan solicitan "camerinos por separado" y que "se ven por primera vez en el escenario, antes no". Según esta fuente, existirían "envidias y mal rollo" entre los componentes del grupo, llegando incluso a intentar averiguar cuánto cobra el otro.

La representante desmiente las acusaciones

Ante la avalancha de informaciones, la representante de Camela decidió intervenir en directo para desmentir categóricamente lo expuesto en el programa. "Todo es mentira. Lo que se está diciendo de Camela hace daño y no es justo", declaró, explicando que el método de grabación por separado es habitual desde los inicios de la formación y no responde a ningún conflicto: "Siempre graban por separado, desde el comienzo del grupo. Los contratos los firmo yo".