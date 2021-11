Los Chunguitos se separan... ¡Ay qué dolor!

José y Juan Salazar, más conocidos como Los Chunguitos, se separan después de 45 años de carrera. Los autores de Dame veneno, ¡Ay qué dolor!, Carmen o Me quedo contigo toman caminos separados, como José Salazar informó en un comunicado enviado a los medios.

"Son cosas que pasan, como han pasado en la vida, no estamos peleados, nos vemos y nos tomamos un café y no pasa nada. Ahora mismo cada uno está por su lado, él canta por su lado y yo por el mio. La gente pensará lo que quiera, pero mi hermano y yo no tenemos problema. Si hay que tomarse un café o comer lo hacemos, y no pasa nada", explicó José sobre la ruptura profesional con su hermano Juan. José ha anunciado, además, el próximo lanzamiento de su primer single en solitario, La vida te sorprende.

Pero, al parecer, la separación no ha sido tan amistosa como José ha pretendido hacer creer a la prensa. El dúo se disolvió a principios de año, según fuentes de su entorno, después de varios desencuentros que han resultado no tener marcha atrás. Entre ellos, como ha descubierto el programa Socialité, desavenencias con su representante por, según José, llevarse más dinero del que le correspondía. "José Salazar descubre una documentación en la que quedaría claro que no han recibido el dinero que tendrían que haber recibido por sus intervenciones televisivas, su música y sus conciertos", explicó en el programa de Telecinco una fuente cercana a Los Chunguitos. José ha puesto el tema en manos de sus abogados y se resolverá de acuerdo con la Justicia.

Otro asunto que hizo a José enfrentarse a Juan son sus creencias políticas. Al parecer, Juan decidió asistir a un acto público de Vox y a su hermano le pareció mal porque opina que deberían estar centrados en la música, no meterse en política.

En sus comienzos, Los Chunguitos estaba formado por un tercer hermano, Enrique Salazar, que murió en 1982 debido a un cáncer de garganta. Sus temas son conocidos desde hace décadas por mezclar la rumba gitana con la canción melódica. En los últimos años, independientemente de la música, el grupo también ha participado en programas de televisión como Tu cara me suena (Antena 3), Levántate All Stars (Telecinco) y MasterChef Celebrity (La 1 de TVE). En el último, coincidieron con Tamara Falcó, quien acabó ganando.

