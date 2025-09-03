Cristina Pedroche retorna a las redes con una reflexión sobre la maternidad

Después de dos meses alejada de las redes sociales volvemos a tener noticias de Cristina Pedroche. La colaboradora de Zapeando, que dio la bienvenida al mundo a su segundo hijo el pasado 17 de julio, ha estado enfocada en el cuidado del pequeño Isai. La televisiva ha reconocido que tras la experiencia vivida con Laia ha preferido dejar a un lado su vida social para centrarse en la maternidad.

“Claro que iba a volver. Hay Pedroche para rato. Os cuento un poco. He cogido unos días, que se han convertido en semanas, para estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales, ni leer los comentarios dañinos, porque sé que muchos o pocos, siempre hay. Hace dos años cuando nació mi primera hija no me di este tiempo, os conté muchas cosas, os mostré mis sentimientos, me abrí en canal cuando más vulnerable estaba… y ya sabéis que no me fue muy bien”, ha comenzado diciendo.

Pedroche ha relatado cuál ha sido su realidad durante sus dos meses de ausencia en las redes sociales. Lo ha contado con total naturalidad. “Me ha venido muy bien el haber estado este tiempo solo viviendo mi vida, sin ver nada más, sin compararme con nadie, dándome mis tiempos… Algún momento de bajón he tenido pero nada que ver con la otra vez… La semana pasada me planteé volver pero no sabía cómo hacerlo, sentía que no tenía ninguna foto ‘buena’ para subir. Intenté hacerme una en la piscina (la subiré más adelante, prometido). Así que al final he decidido subiros mi verdad, mi felicidad y mi momento”, ha explicado.

La presentadora, acostumbrada a vestir sus mejores galas, ha cambiado completamente de registro durante este verano. “En este tiempo solo he estado en casa, con moño y dando teta. Me paso todo el día con uno, con la otra o con los dos a la vez en la teta. Todos los pijamas manchados de leche y la casa llena de pañuelos. El tándem está siendo precioso, pero duro e intenso también. Otro día os contaré más si os apetece”, ha subrayado.

Por último, Pedroche ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento para todas las personas que le han brindado su apoyo en los últimos meses. También se ha acordado de sus haters a los que les recomienda varios planes para pasar el tiempo libre. “Gracias a todos los que me habéis estado escribiendo preocupándoos por mí. A los que me habéis estado criticando y mandando odio aún cuando no subía nada, quizás deberíais apuntaros a algún curso o algo ahora que estamos en septiembre, que parece que os sobra el tiempo. No, en serio, gracias a todos, a los que me deseáis el bien y el mal, os mando un abrazo muy fuerte y mucho amor”, ha zanjado.