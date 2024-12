Cronología del romance entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas

La relación entre Sheila Casas, hermana de Mario Casas, y Álvaro Muñoz Escassi está en boca de todos desde hace unos meses. El jinete terminó recientemente su relación con María José Suárez después de varios años juntos aunque de manera intermitente, la ruptura se produjo después de las infidelidades de Escassi. Tras esta relación, al jinete se le ha relacionado con la actriz Hiba Abouk con la que se le ha podido ver a lo largo del verano juntos en varias ocasiones, en la actualidad, ella se encuentra feliz junto a Antonio Revilla.

No fue hasta el mes de septiembre cuando coincidieron Sheila Casas y Escassi en el programa vespertino de Ana Rosa Quintana. Ha sido en TardeAR donde ha surgido el amor entre los colaboradores del programa. Desde el principio ha habido gestos de complicidad entre ellos y mucha química, al parecer bastaron dos encuentros en plató para que ambos se interesasen de manera personal por el otro. "En una de las salas de Telecinco, comienza en acercamiento entre ambos. Justo antes de coincidir por segunda vez en el plató de TardeAR, posan juntos en redes sociales, agarrados y muy cómplices. Ese mismo día, Sheila le dibuja un corazón en su mano y Escassi estuvo durante todo el programa mostrando el resultado a cámara", afirmaban desde la cadena.

Desde ese momento, los rumores y las insinuaciones no han dejado de crecer y el propio Álvaro Muñoz Escassi no ha querido acallar esos rumores, sino que les ha dado alas con comentarios bastante explícitos. "Obviamente, muy tonto tengo que ser para no estar enamorado de esta mujer", ha comentado Escassi en alguna ocasión en el programa. Sheila también ha tenido oportunidades de hablar de Escassi y siempre ha sido en buenos términos, ya que lo describe como un hombre "amable, divertido y con un gran corazón", aunque es consciente de la fama de mujeriego que le precede.

Una de las declaraciones que hacía el jinete en directo cuando se le preguntaba acerca de su relación con Sheila era bastante explícita en cuanto a sus deseos para el futuro. "Si por mí fuera, claro que habría algo más, pero así nos va bien. Somos felices y os vais a cansar de vernos juntos". Las redes sociales también han sido testigo de este romance y es que se les ha podido ver juntos subiendo contenido. Aunque el gran momento se vivió durante la emisión del programa de Nochebuena en el que directamente Escassi le pregunta a Casas que si quiere ser su novia.

Tras bailar juntos, Corazón partío de Alejandro Sanz, el jinete quiso hacerle una propuesta a Sheila delante de todos sus compañeros. El colaborador, arrodillado, le pedía a Sheila: "¿Quieres ser mi novia?"; "Bueno, ¡Sí!", respondía ella mientras le daba un beso en la mejilla y le susurraba algo al oído.