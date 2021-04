Custo Dalmau, Premio Honorífico al Diseñador de Moda en 2020, presenta este viernes en la 73 edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid a través de su firma, Custo Barcelona, I am the power, and you too (Yo soy el poder, y tú también), una colección compuesta por 65 prendas que ya vieron la luz el pasado febrero en Nueva York a través de una fashion film, rodada con motivo del 40 aniversario de la firma.

–¿Qué quiere transmitir Custo, en su 40 aniversario, con esta colección?

–Resistencia para aguantar todo esto que nos está pasando. Optimismo y entusiasmo por lo que está por venir, que seguro que es mucho mejor. Cuando nos quitemos las mascarillas, esto va a ser una fiesta (risas).

–La colección se articula en tres bloques, ¿no?

–Sí, sudaderas híbridas, vestidos experimentales y, por último, parkas, plumones y técnicos.

–Con camisetas y sudaderas empezaron hace 40 años y ahora vuelven.

–Nunca se han ido en realidad de nosotros, y ahora son más tendencia que nunca. Lo que ocurre es que ahora son híbridas; sirven tanto para quedarnos en casa a ver una serie de Netflix como para, si se da la ocasión, salir con ella. Sobre el tradicional algodón de 350 gramos se fusionan materiales que no desentonan para ir de fiesta.

–¿Cómo han evolucionado en estos 40 años?

–Hacia el detalle. Son piezas con un gran trabajo de fusión de materiales. Aunque el objetivo es el mismo: crear un mapa de experiencias de moda.

–Se dirigen a un público joven que habrá cambiado mucho en todo este tiempo.

–Nuestro lenguaje es joven pero no habla de edad, ni de aspecto físico, sino de espíritu. Así se puede ser joven para siempre. De hecho, tenemos clientes que nos han acompañado durante estos 40 años y tienen la especial habilidad de transmitir juventud, independientemente de la edad. Casi siempre es una cuestión de actitud.