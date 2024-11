Dani Rovira hace una reflexión sobre política, un usuario dice que no vale “ni para actor” y su respuesta se viraliza

El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos no ha dejado a nadie indiferente. Se trata de un suceso inédito en la historia del país, que abre las puertas de la Casa Blanca al primer presidente acusado y declarado culpable de diferentes cargos penales. Ante la noticia, cuyo impacto ha trascendido las fronteras geográficas y políticas, muchas personas han querido expresar sus emociones y reflexionar, a favor y en contra, sobre el panorama actual. Entre ellos, Dani Rovira.

El actor y humorista ha rescatado para la ocasión una cita célebre del escritor húngaro Gueorgui Gospodínov, apropiada para muchos, al relacionarla con la victoria del republicano sobre su rival, la candidata demócrata Kamala Harris. “Cuando la gente no tiene futuro, vota pasado”, son las palabras rescatadas por Rovira en su cuenta de X, que han abierto camino hacia el debate, generando una oleada de reacciones entre los que están de acuerdo y aquellos que defienden el liderazgo de Trump.

La respuesta de Dani Rovira se hace viral

La cita en cuestión se extrae de la novela Las tempestálidas (2020), ganadora del Premio Strega y el Premio Internacional Booker, que trata sobre el deseo por alcanzar un pasado que tal vez nunca ha existido. Todo ello, frente a la monotonía de la sociedad actual e incerteza de futuro. En el último hilo de la trama se esconde una reflexión latente: ¿cuántas veces le adjudicamos al pasado más grandeza de la que se merece?

Acercándonos a la actualidad política, el debate está servido. Entre las reacciones al mensaje compartido por Dani Rovira, un usuario le ha espetado: “Ves buscando otro trabajo, que ya no vales ni para actor”. Algo ante lo que el comediante no se ha quedado callado. En su lugar, la respuesta se ha hecho viral: “Se escribe “ve”. Igual oposito para profe de lengua española”.

La publicación que abre debate: reacciones

La publicación de Dani Rovira en su cuenta de X cuenta con miles de visualizaciones y más de mil personas la han retuiteado. Sin embargo, como hemos podido ver, no todos comparten la visión del artista. “Dani, aquí llevas razón, se dice “ve”. En lo otro no lo llevas”, afirma una usuaria de la red social. “La sociedad necesita valores sólidos como el honor, la dignidad, el respeto, etc. Todo eso se ha perdido en las últimas décadas. Los valores son atemporales. Y ningún político los representa. Votar no soluciona”, ha añadido el actor.

“¿Y por qué la gente no tiene futuro? Sería interesante profundizar en esto. Te animo”, comenta el periodista Paul Tenorio. En este sentido, muchos consideran que el voto hacia una tendencia más tradicional se debe a la incertidumbre con respecto al futuro, como forma de garantizar la seguridad en un momento caracterizado por su inestabilidad. “No todo lo pasado es tan malo ni todo lo presente es tan bueno. A veces, el equilibrio está en reconocer lo mejor de ambos”, sostiene otro tiktoker, en relación a este tema. Como diría Séneca, “el presente es brevísimo; el futuro, dudoso; el pasado, cierto”.