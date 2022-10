Así se despierta, ruidosamente, Carlos III todos los días

Carlos III comienza a ampliar su agenda real y a ir incorporando labores que le correspondía a su madre, Isabel II, de la que se ha cumplido un mes de su fallecimiento. El recuerdo y el respeto a la longeva soberana va a acompañar al ya anciano monarca que intentará dar un estilo propio a la monarquía británica sin perder las referencias de lo que fue todo el prolongado período de reinado de su madre.

El rey británico ya tiene un despertador al estilo del que tuvo su madre para despertarse a diario en los distintos recintos donde podía dormir, desde Balmoral al castillo de Windsor, sus dos lugares favoritos, o el mismísimo palacio de Buckingham.

Es, de nuevo, un homenaje a Escocia con el que Isabel II mantuvo su reconocimiento a lo largo de los años y que Caros de Inglaterra también ha adoptado. Al rey de Inglaterra y a su consorte, Camila, le está despertando todos los días los sones de una gaita escocesa a modo de toque de diana en los palacios.

La tradición escocesa se remonta a la anterior soberana, también afectuosa con el territorio del norte del Reino Unido y desde 1843 un gaitero acompañó durante más de medio siglo a la reina Victoria. Adoptó la tradición del marqués de Breadalbane, que era quien deseaba que los sones de la gaita rompieran al alba en su mansión. En 1853 la emperatriz adquirió Balmoral para disfrute de ella y de su marido, el príncipe Alberto, que estaban prendados de los paisajes de Escocia y del modo de vida de sus habitantes.

El encargado de tocar la gaita a primera hora para Carlos III es el gaitero mayor Paul Burns, el mismo que despidió a Isabel II en su funeral Burns ocupa el puesto de intérprete de la diana de los palacios desde el año pasado, en que sustituyó a Richard Grisdale. Es el 17º gaitero mayor que ha tenido la casa británica. Su primer toque con el nuevo rey fue el pasado 4 de octubre en Balmoral.

¿A qué hora despierta el gaitero a Carlos y a Camila? El toque de diana (vaya nombre en español, tratándose de 'diana') es a las nueve de la mañana. Es la hora en la que todo el palacio está ya presto a su trabajo diario. Y el monarca y su esposa puede ser que ya estén levantados, pero al menos es la hora límite para comenzar el día y ser despertados por el personal de servicio y este tradicional gaitero de las Tierras Altas escocesas.

En este vídeo aparece Burns interpretando la gaita en el funeral de Isabel II en Westminster,

The Queen’s Piper, Warrant Officer Class 1 (Pipe Major) Paul Burns, plays the Gaelic lullaby “Cadail, Mo Ghaoil” (Sleep, dearie, sleep), a traditional Scottish air, at the funeral of Her Majesty Queen Elizabeth II at Westminster Abbey (2022) 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇧 pic.twitter.com/SXmN9x04w7