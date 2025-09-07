Dónde disfrutar de Villa Ahora, la última fiesta de pueblo del verano

El próximo 26 de septiembre habrá homenaje al espíritu festivo español con Villa Ahora, un evento único organizado por Ron Barceló, marca líder, que transformará un lugar secreto de Madrid en el pueblo más “viveahorista” de España.

Este homenaje a las fiestas de pueblo, impregnado de música, bailes y reencuentros, promete estirar la magia del verano para 1.000 afortunados que se convertirán en los primeros habitantes de la villa efímera. Diseñado para los amantes de la diversión sin filtros, Villa Ahora tiene la autenticidad de las verbenas populares con el toque vibrante y moderno Ron Barceló.

Hasta el día 16 se puede cumplimentar el quiz en la web de la marca para ser seleccionado.

Será una noche llena de sorpresas, risas y momentos inolvidables que marcarán el fin del verano con un brindis por la vida. Para ser parte de esta experienciaBarceló invita a los “barcelovers” a demostrar su espíritu festivo a través así de un original quiz en su web en el que pondrán a prueba sus conocimientos sobre charangas, verbenas y tradiciones populares.

Además, la marca repartirá invitaciones a través de sus perfiles en Instagram y X, desvelando detalles del evento, como la presencia de invitados VIP. Los ganadores disfrutarán de una velada completa para cuatro personas, con transporte desde el centro de Madrid, cena y consumiciones incluidas. Como afirma Tatiana Areces, Marketing Manager de Ron Barceló, “Villa Ahora” es una celebración de la alegría y la espontaneidad, creada para quienes viven cada instante al máximo, convirtiendo esta fiesta en un hito del calendario madrileño.