El divertido lapsus de Kiko Rivera que ha hecho reír a su novia, Lola García, en medio de las nevadas de EE.UU: "Nueva York me hace perder la cabeza"

En pleno temporal de Estados Unidos, Kiko Rivera disfruta de unos días de vacaciones en Nueva York junto a su novia, Lola García. A pesar del frío y las nevadas, la pareja aprovecha esta escapada para visitar algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad; entre ellos, Times Square.

Como podemos ver en el vídeo que han compartido a través de Instagram, la plaza está cubierta por un manto blanco digno de una postal. Sobre este escenario, el hijo de Isabel Pantoja y su pareja disfrutan de unos momentos de complicidad y humor, como el divertido lapsus del dj que ha hecho reír a carcajadas a Lola García.

Así ha sido el vertido lapsus de Kiko Rivera que ha hecho reír a Lola García

En sus últimas publicaciones, se aprecia claramente la buena sintonía que hay entre ellos. Así, desde este icónico lugar, Kiko Rivera decidió compartir un reel para mostrar la plaza cubierta de nieve y prevenir a todos sus seguidores: "Cuidado, que te resbala". Sin embargo, mientras graba, se les escucha decir: "Me tengo que quitar el guante, es que con el guante no veo". Ante estas palabras, y conscientes del sinsentido de la frase, los dos empiezan a reírse sin parar.

El dj quería hacer referencia al hecho de que no podía sujetar bien el teléfono móvil con el guante. Por ello, añade entre risas: "Nueva York me hace perder la cabeza". El divertido momento no ha pasado desapercibido y son muchos los seguidores que han reaccionado en la misma línea. "De los creadores de 'quién juega con fuego, se ahoga' llega 'con los guantes no veo'", comenta un usuario; mientras que otro afirma "qué risas tan conotagiosas".

La ciudad de Nueva York, tal y como puede verse en el vídeo, se encuentra sumida en medio de un temporal invernal. Así, según los últimos datos, esta situación ha provocado cortes masivos en el suministro eléctrico y, a última hora del domingo, seguían afectando a un total de 870.735 viviendas. En más de veinte estados se han activado protocolos de emergencia.

Kiko Rivera defiende a su novia de las críticas por impago

"Estoy en la mejor ciudad del mundo, sí. Pero lo mejor de todo es con quién la estoy viviendo. No es el sitio, es la persona", comentaba Kiko Rivera a su llegada a la Gran Manzana en otra publicación. A pesar de los buenos momentos compartidos, durante sus vacaciones, no han podido mantenerse al margen de la polémica y, ante las acusaciones por impago del alquiler que recibió la bailarina toledana, el dj salió en su defensa desde Nueva York.

"A veces, el precio más alto no lo paga quien está en el foco, sino quien decide caminar a su lado por amor. Mi novia no ha hecho más que enamorarse. Y, aún así, parece suficiente para que algunos intenten echar por tierra toda una vida de trabajo, de esfuerzo, de disciplina y de talento", expresa. "Eso no es información. Eso no es opinión. Eso es bullying. Un bullying sofisticado, con titulares, con micrófonos y con silencios interesados". Sin embargo, ni el temporal ni la polémica les ha impedido disfrutar de unos felices días en Nueva York.