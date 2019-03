Isabel II se 'planta' con Enrique y Meghan

Isabel de Inglaterra ha dado su primer 'no' a su nieto favorito, el príncipe Enrique, y por ende, a su esposa Meghan, frustrando la intención de ambos de constituir una corte independiente de Buckigham como duques de Sussex. Según revela el tabloide Sunday Times, Isabel II finalmente no ha dado autorización a Enrique y Meghan para formar una oficina independiente de la casa real británica y tener libertad a la hora de elegir sus labores. El matrimonio, a punto de dar la bienvenida a su primer hijo, ya han separado sus oficinas de las de los duques de Cambridge, pero han querido ir más allá al intentar tener total independencia de las directivas del palacio de Buckingham, algo en lo que la soberana se ha plantado y les ha parado los pies completamente.

Al parecer, la reina y su hijo mayor y heredero al trono británico, el príncipe Carlos, rechazaron la posibilidad de que los duques de Sussex tengan autonomía para crear una "marca Sussex" global de labores humanitarias y filantropía. La pareja quería desarrollar su propio estilo de trabajo, distinto al de otros miembros de la familia real, pero Isabel II no está de acuerdo con ello. "Ellos querían que su corte fuera totalmente independiente del palacio de Buckingham, pero se les dijo que no. Hay una estructura institucional que no permite ese tipo de independencia. El sentimiento es que es bueno tener a los Sussex bajo la jurisdicción de palacio de Buckingham, así que simplemente no pueden irse y hacer lo suyo", dijo una fuente real al referido periódico.