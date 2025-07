La dura infancia de Claudia Bavel: maltratada por su madre y abandonada por su padre

El nombre de Claudia Bavel saltó a la palestra tras su affaire con Iker Casillas hace unos meses. A partir de ahí, fue relacionada con otros exjugadores del Real Madrid, así como con rostros conocidos de la televisión, la música y el espectáculo. Aunque su nombre sonó con fuerza para la última edición de Supervivientes, finalmente Claudia Bavel está participando en otro reality de Mediaset, Warrior Games. La influencer ha reflexionado sobre su infancia y su trabajo, ayudada por la complicidad de Marina Rivers, la presentadora del programa.

La exactriz de cine para adultos ha relatado los problemas personales que vivió en su niñez y adolescencia. “A los tres años, se separaron mis padres. A los ocho, mi madre nos separó de mi padre. A los 16, conseguí volver con él porque le quitaron la custodia por maltrato. A los 18, como la mujer de mi padre no me aceptaba, me llevó a casa de mi tía. Que tu madre elija maltratarte o abusar de ti, y tu padre abandonarte, pues no es fácil. Este verano me enteré de que él no era mi padre biológico y su respuesta fue decir que más fácil y que ya hiciera yo mi vida y él la suya”, ha contado con lágrimas en sus ojos.

Claudia Bavel siente que todavía la juzgan por su pasado como actriz de cine para adultos. “Tenía 18 años, me llevaron con mi tía, no teníamos nada, venimos de una familia muy humilde y solo vi la oportunidad de tener una vida. No pude estudiar, no pude hacer nada. Te duele porque es algo que te va a marcar de por vida y da igual cómo seas tú, tus valores, tu personalidad… Llevo una vida muy solitaria. No me da miedo quedarme sola porque ya lo estoy. No tengo nada más que perder”, ha explicado.

La concursante de Warrior Games asegura que ha intentado cambiar de vida en varias ocasiones, pero que su huella en Google no se lo permite. “Me da mucha rabia porque yo me hago la fuerte, pero luego vienen los comentarios sexistas. Siempre eres la misma. Todo lo que está en Google parece que es para siempre. Da igual, siempre eres lo mismo. He intentado cambiar mi vida tres veces, siempre te van a recordar la mierda esa. Yo no quiero minimizar, pero es que es muy difícil cuando entras en este sector porque te deja todo el mundo sola. Las chicas no quieren que te acerques por si sus novios se fijan en ti, los chicos te van a ridiculizar. Nunca te sientes suficiente para estar con nadie”, ha añadido.