Los bebés que llegarán en 2019

En unos momentos marcados por el balance negativo de muertes y nacimientos en España, muchas de nuestras celebrities ya han realizado su encargo a la cigüeña y serán madres en 2019. El nuevo año viene cargado de célebres nacimientos que se repartirán a lo largo del año y llenarán de emoción la vida de muchas parejas. La mayoría de los anuncios se han realizado a bombo y platillo a través de Instagram, la red social más escogida para difundirlo públicamente.Los ejemplos son múltiples y variados, para algunas es el primer hijo y para otras supone agrandar la familia. Se estrena Michelle Jenner, que ha confesado recientemente un secreto a voces. La actriz no ha dudado en radiar su felicidad en el photocall de la película Miamor perdido. "Estoy muy contenta". Tampoco mostró públicamente sus preferencias. "Me da igual, que venga bien". La catalana siempre ha sido muy discreta con su vida privada, aunque recientemente una revista publicó unas fotografías con su chico mientras paseaban por el parque Warner de Madrid. Helen Lindes espera la llegada de su segundo hijo con Rudy Fernández, con el que contrajo matrimonio en 2015. La modelo ha compartido unas espectaculares fotos en las que muestra su barriga de 18 semanas.

A los cinco meses de su boda, el príncipe Enrique y Meghan anunciaron que iban a ser papás.

Ana Boyer y Fernando Verdasco también serán padres primerizos el próximo otoño. Tras un año de casados, ambos "están celebrando momentos especiales juntos", según relatan en las redes sociales, donde ha compartido imágenes con su incipiente vientre. El embarazo supondrá que su madre, Isabel Preysler, se convierta en abuela por quinta vez. Para Verdasco el nuevo año mejorará lo presente. "Despidiendo el 2018 pero con muchas ganas del año que está por llegar", anunciaba recientemente. El denominado como embarazo relámpago tiene como protagonistas a los duques de Sussex. Enrique y Meghan Markle se han dado prisa. Cuando no pasaban ni cinco meses de su boda, Meghan confirmaba su estado de buena esperanza. La llegada de su primer bebé será más o menos a lo largo del mes de abril. Para Meghan es un deseo cumplido. Ya había manifestado que "tener hijos estaba en lo más alto de su particular lista de deseos". Por su parte, Enrique de Inglaterra comentó que el gusanillo de la paternidad se había despertado gracias a la familia de su hermano Guillermo. El hijo o hija de los duques de Sussex será el séptimo en la línea de sucesión del trono, tras el príncipe Carlos, el príncipe Guillermo, sus tres hijos (Jorge, Carlota y Luis) y su propio padre, Enrique.Otro sonado embarazo es el de Alejandra Gere, la mujer de Richard Gere. Ambos tendrán su primer hijo en común. Ella misma compartió con sus seguidores la grata noticia. El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone y la modelo, Carla Pereyra, esperan su segundo hijo juntos. La modelo ha señalado que Francesca está encantada con el nuevo miembro de la familia. "Se acerca a la tripa, me abraza y me da besos". David Bisbal y Rosanna Zanetti se unen al baby boom. Han subido fotos a las redes sociales mostrando la ecografía del bebé, que será el segundo para el almeriense, padre de Ella con su anterior pareja, Elena Tablada. Las actrices Natalia Sánchez y Patricia Montero también serán madres en 2019.