La encrucijada de Nacho Vidal que le puede llevar a la cárcel

Nacho Vidal está en el ojo del huracán. El conocido actor de cine para adultos se tiene que enfrentar al juicio por la muerte del fotógrafo José Luis Abad, por el que le puede caer una condena de siete años de cárcel. El fallecimiento se produjo durante un ritual con metilfubotenina, una sustancia que se extrae del veneno del sapo bufo alvarius. En aquel ritual, Nacho Vidal ejerció de conductor.

El actor ha sido preguntado en TardeAR sobre la posible condena de siete años de prisión por dirigir el trágico ritual con veneno de sapo. “No me pone mal que me pidan siete años, ni doce ni dieciséis. Me pone mal que sigan todavía con esto, que busquen culpables cuando ya el perito de la Fiscalía lo dejó claro”, ha dicho en el programa de Ana Rosa Quintana.

Según la versión de Nacho Vidal la causa de la muerte no fue el veneno de sapo, sino una parada cardiorrespiratoria por la diabetes. “No se ha muerto por tomar sapo, se ha muerto de otra cosa. Que si tú cobras por hacer esto, que si no sé qué. O sea, unas movidas que a ver. Yo vine a mi casa a tomar sapo como hemos fumado cuarenta mil veces todos. Se murió debido a una parada cardiorrespiratoria por un bajón o subidón de azúcar, porque era diabético”, ha explicado.

Nacho ha arremetido contra la familia del difunto, los encargados de apelar la primera resolución y reabrir el caso. “Qué quieren, dinero o cárcel. Porque quieren una indemnización también. Es un juicio sin sentido, y como el juicio sin sentido que es, pues cuando salga lo afrontaré”, ha señalado.

El actor, que defiende su inocencia, encara el proceso judicial con el convencimiento de que Abad participó en el ritual de manera voluntaria. “Yo tengo el mejor abogado de mi vida, que es la inocencia. Un tío dice que se le han muerto dos o tres en una ceremonia, pero nadie le investiga ni le dicen nada. Se investiga el de Nacho Vidal, porque como es actor hay que hacerle daño. Le tienes que joder de alguna manera, o piensan que es millonario y quieren su dinero”, ha concluido.