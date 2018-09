Pía León, mejor chef femenina latinoamericana por su labor en Central de Lima

Pía León, cocinera del restaurante Central de Lima, ha sido designada como mejor chef femenina de Latinoamérica de 2018 por la publicación británica The World's 50 Best Restaurants, que asegura que su talento ha sido subestimado por la industria. "El Central, en Lima, se ha ganado una reputación como uno de los mejores restaurantes no solo en Suramérica, sino en todo el mundo, un logro que se atribuye habitualmente a su fundador, propietario y cocinero, Virgilio Martínez", señaló la publicación en un comunicado. "Pero entre bambalinas, conduciendo el restaurante junto con Martínez durante la última década, está Pía León, una de las cocineras con más talento de la industria, aunque está subestimada", agrega The World's 50 Best Restaurants.

Los responsables de otorgar el reconocimiento subrayan que la chef "es ampliamente respetada por el rol que ha jugado en el Central, al que ha llevado tres años consecutivos al número uno de la lista de Latinoamérica junto con su marido, Martínez". León, de 31 años, acaba de abrir su primer restaurante en solitario y está "preparada" para recibir "el reconocimiento que merece", avanza la publicación británica. La cocinera pasó por las cocinas del hotel Ritz en Nueva York y el Astrid y Gastón en Lima antes de comenzar su carrera en el Central, donde ascendió hasta jefa de cocina. Con el tiempo, la cocinera se unió a Martínez y su hermana Malena en sus viajes de exploración para descubrir nuevos ingredientes para confeccionar su menú, basado en la biodiversidad de Perú. Hace tres años, comenzó a preparar el proyecto de abrir un restaurante propio, concebido por ella desde el principio, un plan que ha cuajado en Kjolle, inaugurado en agosto de 2018 en el mismo complejo que el Central.