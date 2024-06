¿Cuánto han cobrado Alejandra Rubio y Carlo Costanzia por la exclusiva del embarazo?

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se han convertido en dos de los personajes públicos más buscados por la prensa del corazón tras conocerse la noticia de que van a ser padres. La colaboradora de Así es la vida y el actor, que apenas llevan cinco meses de relación, han optado por dar una exclusiva en la revista ¡Hola! para anunciar el embarazo. La feliz pareja se habría embolsado una suculenta cantidad por una de las grandes exclusivas del año en la crónica rosa.

En el programa Vamos a ver de Telecinco se ha ofrecido una cantidad aproximada de lo que podrían haber ingresado. Alessandro Lequio ha apuntado la cifra y ha mandado un recado a la hija de Terelu Campos. “Alejandra en su día habló de principios, pero luego esos se van a tomar por saco cuando te pagan. Es una exclusiva de campanillas, espero que hayan sacado todo el dinero que han podido, pero que luego no pongan mala cara cuando se le pregunte a uno como a otro por la evolución. Las fotos son preciosas, se habla de 85.000 euros por la exclusiva que han hecho”, ha detallado.

Lequio considera que es una decisión precipitada de una pareja que lleva poco tiempo juntos, pero cree que dará mucho juego a los medios de comunicación. “Deberíamos darnos la enhorabuena a nosotros también porque es un embarazo que vamos a llevar entre todos porque esto lo vamos a vivir minuto a minuto, mes a mes, año a año… no creo que lleguen a un año. Tener un hijo es una gran noticia y me alegro por los padres, pero si entramos en el detalle se podrían decir muchas cosas. Ser padres es una decisión muy importante que te marca para toda la vida, pero con solo unos meses de relación creo que ha sido una decisión precipitada”, ha manifestado.

El embarazo de Alejandra ha provocado diferentes reacciones entre los familiares de las dos partes implicadas. La primera persona que se enteró de la noticia fue su madre, Terelu Campos. “Al poco tiempo de hacerme la prueba, me preguntó qué me pasaba. Me notaba rara y muy nerviosa. Tampoco le hablaba como siempre. Igual estaba más a la defensiva. Por eso, mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón”, ha dicho la joven. Terelu, aunque “flipó en un principio”, le mostró su apoyo en la decisión que tomasen, según ha señalado Alejandra. Su padre, Alejandro Rubio, “se puso nervioso, pero ahora está contento”, ha asegurado.

Por su parte, Carlo esperó un tiempo para comunicar la noticia a su familia. A Mar Flores “le impactó un poco más que a su padre, pero se lo tomó muy bien”, ha reconocido el actor.