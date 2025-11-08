La historia de la tiara lucida por doña Letizia en el Palacio Real

El Palacio Real de Madrid fue el escenario en esta semana de una recepción cargada de simbolismo en la que los Reyes dieron la bienvenida al sultán de Omán, Haitham bin Tariq, en el marco de una visita de Estado de dos días para fortalecer los lazos bilaterales.

Doña Letizia, con una elección muy atrevida dejando el pelo largo con la tiara histórica que iba a lucir, optó por un atuendo de gala que rendía tributo a las raíces de la familia real. Para dicha cena la Reina vistió un diseño azul cobalto de una de sus firmas de referencia, The Second Skin Co., con mangas japonesas, escote barco y lazos de mikado. Presentaba el collar de la Orden de Omán, condecoración honorífica del país arábigo, con una estrella.

Doña Letizia con la tiara de la Regencia este martes en la recepción al sultán de Omán / EFE

Su peinado en románticas ondas sueltas se desmarcaba de sus opciones habituales. Todo pensado casi para que deslumbrara la tiara tomada del joyero real. Una obra de arte y con gran carga sentimental en la familia. Una pieza de perlas entre bucles de diamantes. Esta joya fue encargada por la regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, viuda de Alfonso XII, tatarabuela germana de Felipe VI, y que fue confeccionada por Francisco Marzo en el año 1886. Una tiara que lució para conmemorar el inicio de su regencia, con el rey bebé y a los meses de perder a su marido. María Cristina fue reina regente desde dicho año hasta la mayoría de edad de su hijo Alfonso, establecida en su caso puntual a los 16 años. La madre de Alfonso XIIIdestacó por su carácter austero y sobrio pero la joyería era de uno de sus detalles personales de lucimiento.

La tiara pasó a la desdichada reina Victoria Eugenia y fue una de las joyas destinadas a María de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias, esposa de don Juan. La madre de don Juan Carlos lució la tiara en el banquete nupcial.

María de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias, abuela de Felipe VI, con la tiara de la Regencia

La boda del hijo de Alfonso XIII en el que cayó la sucesión se celebró el 12 de octubre de 1935 en Roma. Una fiesta con regusto amargo en las cirncunstancia de la familia real en el exilio. A aquella boda acudieron 400 invitados, muchos de ellos nobles españoles, y miles de personas aguardaron en el exterior.

Doña Sofía lució la tiara siendo entonces Princesa de España en el fastuoso banquete del sha iraní en lo que fue el palacio de Persépolis con motivo de los 2.500 años del Imperio Persa, entre otras ocasiones excepcionales cuando fue reina.

Doña Letizia la lució por pirmera vez en 2018, con motivo de la visita de estado del mandatario chino Xi Jiping.

Los pendientes de diamantes lucidos por la Reina en la recepción al sultán omaní pertenecieron a la reina Victoria Eugenia, madrina del Rey. Joyas exponentes de la historia de la Casa Real.