Las imágenes que dejó el encuentro de moda Disoñamos en Palma del Río

El Encuentro de Diseñadores Disoñamos de Palma del Río celebró su décima ediciónen el emblemático Espacio Creativo y Cultural Santa Clara, sede también del Museo Victorio & Lucchino, convirtiéndose en el epicentro indiscutible del diseño, la creatividad y la moda andaluza.

Impulsado por la Asociación Disoñamos, bajo la dirección de María José Ruiz y Carmen Mejías, el evento abrió con un desfile inaugural magistral a cargo del diseñador palmeño Darío del Rosal, quien guió a los asistentes en un fascinante viaje por la historia de la moda del último siglo.

Un modelo presentado en Disoñamos 2025

De 1923 a 2020, las modelos de la agencia Scala Eventos desfilaron con alta costura y estilos icónicos de cada década, arrancando en el conjunto monumental de Santa Clara bajo la atenta mirada de autoridades y organizadoras, flanqueadas por el homenajeado de 2023, Toni Benítez. Apoyado por instituciones como la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Palma del Río, Iprodeco y la Fundación Cajasur, Disoñamos reafirmó su rol como catalizador de talento cordobés.

También contó con una conferencia inspiradora sobre "Feel the Peel", el innovador proyecto de seis estudiantes que extraen polímeros biodegradables de la piel de naranja para crear abanicos y complementos ecológicos, destacando el compromiso con la sostenibilidad en el diseño.

Una de las modelos de Disoñamos

La tarde se encendió con siete desfiles cautivadores que abarcaron moda flamenca, ceremonia, novios y complementos, protagonizados por firmas como Juliet, Mónica Sánchez, El universo de Godo, Lucia Gabrielyan, Nara by Ana Martínez, Mayahuel y Señorito Ortega, fusionando tradición y vanguardia en un derroche de color y elegancia. El domingo matinal cerró con broche de oro el ciclo de pasarelas con un desfile dedicado a la moda infantil, donde Manuela Montero, Mis pequeños saltarines, Eva Martínez Artesanía y DeLucía encantaron con colecciones llenas de frescura y ternura.

Una modelo de Disoñamos

Además, Pablo López, fundador de Silbonn, asumió el rol de embajador recibiendo el Broche de Embajador, mientras la alcaldesa Matilde Esteo entregó el Alfiler de Oro a Darío del Rosal, uniéndose a la ilustre lista de galardonados como Victorio & Lucchino, Raquel Revuelta, Toni Benítez y Lourdes Montes.

La muestra contó con la presencia de firmas y creadores con 19 stands de artesanos y diseñadores en el claustro histórico de Santa Clara invitó a un recorrido inmersivo por la esencia creativa andaluza, fomentando conexiones auténticas y ventas directas que impulsaron la economía local.

Disoñamos alcanzó una nueva edición destacada con la moda andaluza como eje.