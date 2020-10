Irene Rosales, positivo por coronavirus

Irene Rosales y Kiko Rivera atraviesan una difícil etapa. La colaboradora de Viva la vida, de Telecinco, ha entrado en su programa en directo vía telefónica para informar que tiene coronavirus y se encuentra, por tanto, cumpliendo cuarentena domiciliaria en su casa. Tal y como ha revelado la propia Irene, no tiene síntomas graves, sólo parecidos al del resfriado común. De hecho, al principio la modelo creyó que había cogido un enfriamiento, ya que le sorprendió la lluvia en plena calle. "Fui a hacerme el test, he dado positivo y estoy en casa", ha contado a la presentadora, Emma García.

Desde que su marido, Kiko Riviera revelara la depresión que padece –que no parece que su madre, Isabel Pantoja, quiera aceptar–, la familia Rivera-Rosales está siendo actualidad a diario, sobre todo, tras la llamada de Isabel, en directo, a Sábado Deluxe, en la que le dijo a su hijo que no tenía derecho a estar triste, algo que entristeció aún más a su hijo.

"Esto es algo que debe quedarse en casa. Igual Kiko ha metido la pata diciendo ciertas cosas en las redes sociales, quizás mi suegra llamando debería haberlo hecho en privado", ha comentado también Irene, mediando en el conflicto entre madre e hijo.

Tras intervenir en su programa, Irene compartió unos stories en los que explicó: "Estoy bien. No tengo síntomas graves, no tengo fiebre, no tengo tos... solo tengo la nariz un poco congestionada". Y algo que todo el mundo se pregunta, ¿cómo están Kiko y las niñas? Irene responde: "Mi marido y las niñas han dado negativo".