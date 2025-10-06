Irene Rosales reaparece en la televisión con un potente mensaje: "Soy yo, aquí estoy y voy a disfrutar"

Irene Rosales ha reaparecido en la televisión para ser la entrella invitada en una nueva gala de Bailando con las estrellas. La modelo sevillana, que goza de una excelente condición física, ha ensayado durante toda la semana un baile que ha representado en el imponente escenario de Bailando con las estrellas. La exmujer de Kiko Rivera ha contado con el apoyo de Anabel Pantoja, una de las participantes en el nuevo formato de Telecinco. “¡Destruidas pero a darlo todo! Muy feliz de que vivas esta experiencia tan, tan guay”, compartía la sobrina de Isabel Pantoja en las redes sociales.

Después de nueve años de matrimonio y dos anteriores de noviazgo, Irene Rosales y Kiko Rivera ponían el punto y final a su historia de amor, que ha dejado como fruto a sus dos hijas: Ana y Carlota. La modelo ha explicado a los presentadores de Bailando con las estrellas porque ha reaparecido en el concurso de baile. “Estoy en un momento de mi vida en el que necesito experimentar nuevos retos, nuevas sensaciones…”, ha comentado la joven.

Irene Rosales ha brillado en un baile de chachachá junto al maestro de baile, Abel Gil. La maniquí ha lucido un resplandeciente conjunto de flecos color flúor que ha resaltado su espectacular figura. La sevillana ha firmado una gran actuación al ritmo de la canción Soy yo de Marta Sánchez. Pelayo Díaz ha querido saber si el título de la canción guarda consonancia con su nueva etapa vital. “Tengo 34 años y tengo que decir: Soy yo, aquí estoy y voy a disfrutar”, ha contestado la exnuera de Isabel Pantoja.

El jurado del programa ha valorado positivamente el baile de Irene Rosales. En palabras de Gorka, lo ha hecho muy bien para no haber bailado nunca. Todos los componentes del jurado han destacado la actitud y buena predisposición de la influencer. Antes de la despedida, Jesús Vázquez le ha dedicado unas palabras de agradecimiento. “Nos alegra mucho que venir aquí te haya evadido de otros problemas”, ha dicho.