Se acerca una fuga masiva

Tensión sexual y una intensa hoguera con consecuencias. La segunda gala de La isla de las tentaciones 4 cumplió con lo prometido: muchas lágrimas y mucho morbo.

Zoe abandona la hoguera y va en busca de Josué: "Dime dónde está, quiero verlo" 😱 #LaIslaDeLasTentaciones2 https://t.co/dQ0k00hgPQ — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 18, 2021

Uno de los momentos más tensos del programa fue cuando la presentadora, Sandra Barneda, les mostró a las chicas en Villa Paraíso los vídeos de sus novios en su primera fiesta. Zoe se derrumbó al ver a su chico, Josué, tonteando con la tentadora Diriany. "Yo no voy a llorar más por esa persona. Y si quiere hacer el guarreteo... que lo haga. Y que luego se sienta avergonzado. Y luego yo no puedo bailar twerking... y no puedo hacer nada porque a él le sale de su mismísimo. ¿Y él puede subirse una chica al cuarto? ¿Pero esto que es?", exclamó. "¡Que puto asco de tío... Me das puto asco! Me quiero ir de aquí", pidió Zoe solicitando una Hoguera de Confrontación, para luego irse llorando.

Tania, por su parte, se mostró muy dura con Alejandro: "Que diga lo de que a esta chavala no la va a follar nadie así. Eso me parece muy feo, pero Alejandro dice comentarios muy desafortunados". Y continuó: "No puedo con él. Me da asco. Oompa loompa, no tiene otro adjetivo. ¡Es un Oompa loompa colega! No es todo en esta vida el físico, ronear y andar con la picha suelta. Tienes una novia y tienes que respetarla", estalló.

Alejandro también se mostró indignado con la actitud de Tania con los tentadores: "Es una puta cría. ¿Y qué hacía poniendo esa cara de viciosa? Esa es la cara que pone cuando está en la cama conmigo, en la intimidad, y no quiero que toda España la vea, parece pornografaica", soltó. "Aquí Tania podrá conocer a otro y enamorarse de él, pero nunca encontrará a nadie que se lo haga como yo", aseguró el modelo.

La venganza de Alejandro contra Tania: le pasa un hielo por el pecho a Vanesa y se deja comer el cuello por Miriam #LaIslaDeLasTentaciones2 https://t.co/ZrJW1KXflS — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 18, 2021

Por eso Alejandro quiso vengarse de Tania, a la que vio jugando a la botella con los solteros en la primera fiesta de sus novias, primero cogiendo un hielo con la boca y pasándoselo por el pecho a Vanesa, y luego dejando que Miriam le besara el cuello. En las dos ocasiones saltó la alarma en Villa Paraíso.

Nico, por su parte, el novio de Gal·la, y la tentadora Rosana se van acercando cada día más en Villa Playa. En su encuentro en el jacuzzu subió la temperatura entre ambos. "De normal te vas mucho antes a dormir y hoy estás aguantando. Eres peligrosa. A las tres estás en mi habitación", dijo Nico. "Después de los primeros acercamientos con Rosana me la he comido con los ojos. La tensión sexual no resuelta en verdad a mí me gusta", reconoció. Gal.la, al ver estas imágenes, expresó su intención de marcharse: "Me quiero ir de aquí. Me da vergüenza".

📹 La confesión de Josué ante la bisexualidad de Zoe #LaIslaDeLasTentaciones2 https://t.co/ujhHguBwSQ — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 17, 2021

En una charla con el resto de novios, Josué hizo una pregunta sobre la sexualidad de sus parejas: "¿Vosotros podríais estar con una chavala que fuera bisexual?" "Yo sí. Miraríamos a las tías en común", contestó en broma Alejandro. Entonces Josué confesó el motivo de su pregunta: "Zoe es bisexual y esa era una de las razones que me echaban a mí para atrás". Esta confesión no pareció gustarle nada a Alejandro: "El tema este de que Zoe es bisexual me ha dejado un poco tocado. Ayer estaba bailando mi novia y le estaba dando el culo".

ATENTOS 🔥 La fuga de todas las chicas EN EXCLUSIVA en 'El Debate de las Tentaciones' 😱🔵 Lunes a las 22h en @telecincoes #LaIslaDeLasTentaciones1 pic.twitter.com/vbWsfrNrUV — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 17, 2021

El nuevo avance del reality deja claro que esta primera hoguera de las chicas tendrá efectos inmediatos. Entre ellos, como ha anunciado Sandra Barneda, un hecho inédito en el programa: la fuga masiva de todas las chicas de Villa Paraíso.