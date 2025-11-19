Los Javis quieren deshacerse de su lujosa casa en Madrid: la hipoteca pendiente y el beneficio millonario que obtendrían con la venta

La ruptura de Los Javis, la pareja formada por Javier Calvo y Javier Ambrossi tras 13 años de relación ha sido uno de las noticias más destacadas de la crónica social durante los últimos días. El hermano de Macarena García reaparecía este martes para enviar un mensaje de serenidad y optimismo a través de los micrófonos de Europa Press. "La vida es así y ya está. No hay que tenerle miedo a los cambios. Estoy contento y él también", ha dicho, confirmando que mantienen, aparte su vínculo profesional, una relación de amistad.

No obstante, y más allá de las conjeturas acerca de la implicación de terceras personas, la revista Lecturas ha revelado uno de los detalles clave en esta ruptura: ¿qué ocurrirá con su lujosa casa? Los creadores de La mesías o Veneno presentaron en 2024 la mansión que comparten en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y que han puesto a la venta por cinco millones de euros.

Calvo y Ambrossi ofrecieron todo tipo de detalles sobre esta propiedad en un reportaje para Architectural Digest España el año pasado. Se trata de una vivienda de 975 metros cuadrados en una parcela de 2.500 metros cuadrados diseñada por los arquitectos Benjamin Iborra y Raúl Hinarejos. Este último es el CEO del estudio Viraje, creador del sistema de construcción industrializado Ubiko, que ha integrado 192 piezas de hórmigon únicas en este proyecto.

Biblioteca, discoteca y salón de cine

"Queríamos mudarnos a una vivienda que pareciera una casa de vacaciones, donde siempre fuera verano", contaba entonces Ambrossi. Esta casa fue concebida como un espacio en que los cineastas pudieran trabajar con tranquilidad, además de un refugio en que disfrutar con privacidad de sus famosas fiestas, como la que celebraron la pasada Nochevieja junto a rosotros como Rosalía o Ane Igartiburu. "Queríamos un lugar que no solo fuera para nosotros, sino también para neustra familia y nuestro trabajo. Es también un espacio creativo", indica Calvo.

La biblioteca, el espacio favorito de Ambrossi. / AD Spain

Así, la planta baja, más pública, cuenta con salón, comedor, cocina, estudio —y su enorme biblioteca— y habitaciones de invitados. Mientras, el primer piso acoge las instalaciones más privadas como el dormitorio y baños principales, el vestidor y una terraza. Y si de ocio hablamos, el sótano alberga además una discoteca, una sala de cine y un pequeño gimnasio.

Los Javis ingresarán unos beneficios millonarios por la venta

La expareja pretende obtener un beneficio millonario con la venta de su casa, pues se trata de una vivienda por la que pidieron una hipoteca de 1,4 millones de euros, según ha adelantado Luis Pliego en El tiempo justo. Antes de mudarse, la pareja residía en un apartamento de 110 metros cuadrados en el distrito madrileño de Malasaña, una propiedad que Javier Calvo adquirió en el año 2016. A esta vivienda habría regresado el actor de Física o química tras la ruptura.

Vista del jardín de la casa de Los Javis. / AD Spain

"Todos estos años hemos sido muy felices en nuestro pisito de Malasaña, pero tocaba un cambio que reflejara nuestro momento vital. Javi y yo escribimos mucho y a menudo hemos sentido la necesidad de escaparnos a Ibiza para hacerlo con tranquilidad", explicaba Ambrossi, sobre la importancia del jardín con piscina y barbacoa de la casa de Pozuelo para sus momentos de inspiración y esparcimiento.