Cambia el paso, el último hit de Jennifer López en colaboración con Rauw Alejandro en el que canta a la soltería, llega tarde en la vida personal de la artista, quien hace unos días fue captada por los fotógrafos durante un paseo por California con su actual pareja, Ben Affleck, y los hijos de ambos.

En una conversación con el locutor Zane Lowe para la emisora Apple Music 1, JLo se ha sincerado sobre el amor y el apoyo en todas sus formas: "Quiero tener a la gente que se preocupa por mí cerca, porque yo me preocupo mucho por ellos y también les necesito. Cuando llegas a ese punto, te acaba ocurriendo lo más maravilloso del mundo y disfrutas de una felicidad antes desconocida", ha manifestado.

También ha dejado claro cuál es su estado de ánimo de estos últimos meses: "Estoy súper feliz. Sé que la gente no ha parado de preguntarse: ‘¿Pero, cómo estará? ¿Estará bien? Y eso es todo, nunca he estado mejor", confesó.

Una felicidad tan inmensa que a la artista no le importa gritarlo a los cuatro vientos. "De verdad que aprecio mucho el interés de la gente, pero quiero que todos sepan que estoy en el mejor momento de mi vida", ha dejado claro López.

Los nostálgicos de principios de este siglo pueden estar de enhorabuena pues se confirma que la pareja, que estuvo junta entre 2002 y 2004, ha vuelto a retomar su relación sentimental 17 años después de su ruptura. Las fotos tomadas el último fin de semana durante un romántico paseo por los Hamptons, en Nueva York, demuestran que los míticos Bennifer ya no se esconden de los paparazzi. La pareja que tantos grandes momentos de moda regaló a sus fans también ha recuperado otro emblema de aquella década, aparte de su propio romance en sí: aquella curiosa propensión a coordinar looks de los compañeros sentimentales. En este caso se les vio a ambos con sudaderas blancas, deportivas del mismo color y pantalones anchos.

Jennifer y Ben también han visitado recientemente el parque de atracciones Universal Studios de Hollywood, dentro de los propios estudios de cine, donde se les vio con sus hijos, los dos de ella y los tres de él.

Parecen confirmarse así informaciones de medios como People, que aseguran que la pareja quiere mudarse a Los Ángeles desde Miami, y que sus hijos estarían "de acuerdo en comenzar de nuevo" en California. Además, sus ex y padres de sus hijos, Marc Anthony y Jennifer Garner, están encantados con que la pareja se haya dado esta segunda oportunidad. No lo debe estar tanto el ex prometido de Jennifer, el jugador de béisbol Álex Rodríguez, con quien cortó sólo unas semanas antes de volver con su ex novio de hace casi dos décadas.