Jessica Bueno se desmorona al recordar sus relaciones con Kiko Rivera y Jota Peleteiro

Jessica Bueno, flamante finalista de Supervivientes All Stars, se ha enfrentado al puente de las emociones, donde los concursantes se abren en canal para desnudar sus sentimientos y emociones. La modelo sevillana ha repasado los principales acontecimientos que han marcado su vida con una asignatura pendiente: el amor. La ex de Kiko Rivera, Jota Peleteiro y Luitingo no ha tenido suerte con sus historias de amor.

La maniquí ha comenzado hablando del sueño cumplido de ser Miss Sevilla. “Desde niña mi sueño siempre ha sido ser modelo y ese mundo en Sevilla se vivía muchísimo y las veía desde los 15 años, era un sueño poder serlo. Llegué a cumplirlo con apenas 18 y fue una ilusión tremenda, pero ese sueño después se trunco un poco porque en ese verano conocí a un chico y lo típico de que no llegó a nada. Al ser una niña era inconsciente y en esos días que estuvimos juntos nos pilló la prensa. Salieron unas fotos de nosotros pero nadie hubiese sabido quién era yo, solo salía Feliciano con una nueva chica”, ha explicado.

“La que había sido primera dama conmigo pues era su último año para presentarse y creo que vio la oportunidad ahí. Yo me asusté mucho porque mi madre no sabía que había ido a Málaga para conocerle. Su madre fue a los platós para decir que yo era famosa y me asusté porque era mi sueño ir a Miss España. Al estar todo el verano hablando de mí, la prensa me empezó a perseguir, pasé un verano completamente escondida. Yo a ese chico no le quería volver a ver, no quería nada más y después de lo que pasó nada más. Hasta ultimísima hora que Miss España hizo un comunicado y consideró que yo no era un personaje público y pude ir y cumplir mi sueño. En la recta final fui la favorita de los patrocinadores y yo era feliz”, ha relatado sobre su paso por Miss España.

Después del concurso, Jessica entraba en Supervivientes donde conoció a Kiko Rivera, el padre de su hijo Fran. “Me hice muy amiga de Kiko Rivera. La gente se fijó más en la relación de los dos que en mí. Al salir de Supervivientes nos enamoramos, tuvimos una relación y me metí en una familia. Todo el mundo me juzgó y pensaban que yo buscaba fama. A raíz de esto las agencias de moda ya no me tomaban en serio. Me mantuve ajena a todo, intenté ser prudente y seguí haciendo cosas de moda”, ha comentado.

Jessica Bueno y Kiko Rivera, un romance fugaz que dio sus primeros pasos en 'Supervivientes'. / EFE

Jessica ha expuesto el motivo de su ruptura con el hijo de Isabel Pantoja. “La relación se terminó porque él llevaba una vida que no era lo que yo quería, trabajaba en la noche, entró en un mundo que me asustaba mucho. Él ha formado una vida preciosa después de mí. Yo me convertí en madre y solo pensaba en mi hijo y luché por mantenerlo en la intimidad”, ha asegurado.

La modelo sevillana se casó con el futbolista Jota Peleteiro, con el que tuvo dos hijos. / INSTAGRAM

Con Jota Peleteiro, con el que se casó y tuvo dos hijos, se centró en ser esposa y dejó a un lado sus sueños. “La relación con Kiko terminó y luché muchísimo por la custodia de mi hijo y luego conocí a mi marido. Formamos una vida preciosa y tuve dos hijos más con él, pero me perdí a mi misma. Abandoné mis sueños por perseguir los suyos, tenía que ser la madre perfecta, y al ser su mujer dejé mi trabajo porque me lo pidió y viví para mi familia y mis hijos. Me anuló completamente y fue lo peor que hice, no se lo deseo a nadie. A cualquier mujer le aconsejo que no dejen sus sueños, te tienen que querer y darte alas”, ha finalizado.