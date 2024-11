Kiko Rivera sobre los presuntos engaños de Isabel Pantoja: “Normal que me diese un ictus”

Desde hace tiempo, Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera mantienen una relación complicada. Algo que, en parte, se debe a una serie de discrepancias en torno a la herencia de Francisco Rivera, más conocido como ‘Paquirri’ (1948-1984). Ahora, en el podcast Poco se habla!, el primogénito de la cantante se sincera sobre cómo le ha afectado la situación familiar y el hecho de vivir anclado a la fama de sus padres.

“Soy famoso desde que mi madre estaba embarazada de mí”, comenta el DJ, de 40 años. “Pasando por las polémicas declaraciones de su hermana, su retirada del mundo del corazón o sus perspectivas de construir una nueva vida, Kiko nos da una muestra de lo que una vida sin anonimato puede hacer contigo. SPOILER, parece que no mola tanto…”, recogen los conductores del programa, Ana Brito y Xuso Jones, en el resumen de este capítulo.

“Normal que me diese un ictus”

Lo primero que relata el DJ es que su madre no le había dicho la verdad sobre el fallecimiento de su padre, un suceso que tuvo lugar cuando él era todavía un bebé. “Me enteré de cómo murió viéndolo un día en el telediario. Fue un impacto”, afirma Rivera. Recordemos que Paquirri murió el 26 de septiembre de 1984 a causa de una cornada en la plaza de toros de Pozoblanco.

Sin embargo, el punto de inflexión para el DJ llegó cuando descubrió los enseres personales de su padre que Isabel Pantoja le había asegurado que no había. Durante una reestructuración de la propiedad de Cantora, Rivera ayudó a llevar unas cajas y se encontró trajes de torero, monteras y capotes en un armario. “Dejé pasar un par de días y a los dos días le escribí un mensaje, preguntándole. Su respuesta fue que no tenía nada que hablar conmigo ni nada que contarme. Acto seguido, pierdo el control y me voy a la tele. Error”, relata Kiko.

Finalmente, asegura que se dio cuenta de hasta qué punto había perdido el control cuando le dio el ictus, en 2022. “Además, es normal que me diese el ictus. Me da porque tengo un estrés y la cabeza dándome vueltas fuera de lo habitual. Un tío cabreado durante 24 horas que le chilla a su mujer, a sus hijos, que le molesta absolutamente todo porque le han partido la vida en dos… No duermo, no descanso, fumo como un carretero… La tensión subió hasta que explotó”.

Kiko Rivera quiere mantenerse enfocado en su mujer y sus hijos

Ahora, Kiko Rivera asegura estar totalmente enfocado en su vida con su mujer, Irene Rosales, y sus tres hijos: Fran (12), Ana (8) y Carlota (6). Asimismo, su decisión se centra en alejarse lo máximo posible del “clan Pantoja”, un hecho ante el que parece encontrarse totalmente en calma: “Soy mejor persona desde que estoy alejado de la familia Pantoja”, sentencia, no sin añadir que su madre era lo más importante del mundo para él.

En cuanto a su hermana Isa, a la que felicitó en redes sociales por su primer embarazo, el DJ deja en el aire un posible acercamiento que, tal vez, podríamos ver en un futuro. Por el momento, Rivera prefiere centrarse en sus proyectos personales y llevar una vida alejada del mundo del corazón.