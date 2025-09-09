Manu Tenorio, impotente por la polémica de los 'inquiokupas': "Estamos en un sistema en el que es más rentable callarse y ser un bienqueda"

Hace ya un año que Manu Tenorio reveló la difícil situación que estaba lidiando a causa de unos 'inquiokupas'. Al parecer, según argumentaba entonces, su piso de Sanlúcar de Barrameda estaba ocupado por unos inquilinos que no pagaban el alquilar, a pesar de haber entrado en la vivienda con un contrato. Ahora, el cantante vuelve a expresar su malestar a través de las redes sociales.

"Verano de 2025: otro verano que llega a su fin y yo sin poder disfrutar de mi casa en Sanlúcar de Barrameda", escribe en su perfil de X, donde hizo pública la situación en su momento. De esta forma, deja entrever su desesperación, al tiempo que critica la falta de acción por parte del sistema judicial español. "Lo peor es que parece que la ley de este país los protege más a ellos que a mí, que soy el que paga religiosamente. Ese es el país en el que vivimos".

Manu Tenorio continúa con el problema de los 'inquiokupas'

Manu Tenorio, que concursa en la nueva temporada de Bailando con las Estrellas, ha manifestado su descontento también en el programa Fiesta de Telecinco. Para él, ha sido un "un año difícil" y continúa a la espera de que tenga lugar un juicio. "Hay un problema subliminal, que la gente no se da cuenta", asegura. "Las circunstancias están de tal manera que los propietarios, gente honrada, no quieren alquilar sus casas porque les puede pasar lo mismo que me ha pasado a mí".

Al final, la respuesta de las autoridades y las leyes vigentes son el aspecto que más disguta al cantante. "Lo peor es que estamos en un sistema en el que parece que es más rentable callarse y ser un 'bienqueda'".

El cantante asegura que ha sido "un año difícil"

Aunque el pasado mes de marzo el intérprete de Tu piel se presentó en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda para la celebración de un juicio, lo cierto es que los demandados no acudieron en aquella ocasión. "Hoy se ha celebrado el juicio por lo civil, no estaban obligados a comparecer y no lo han hecho", explicaba entonces un reportero del programa TardeAr.

Es preciso recordar que la polémica se agravó en el mismo momento en el que Manu Tenorio decidió denunciar a los inquilinos y ellos alegaron que sí le pagaban la mensualidad correspondiente. Sin embargo, según sus declaraciones, las deudas con Hacienda serían las causantes de que el ex concursante de Operación Triunfo no recibiera el dinero.

A raíz de aquella situación, el artista perdió los papeles a través de una publicación compartida en las redes sociales: "Me pedís que justifique estar a la altura de mis pagos con Hacienda, pero a unos individuos que están en un inmueble, que deben más de 10.000 euros... A eso no os da por pedirles que estén al día". Desde entonces, son muchas las opiniones que se han sucedido al respecto, pero lo cierto es que es caos de los inquiokupas en el chalet de Sanlúcar de Barrameda continúa. "Todo está en manos de los jueves", conclute Tenorio en Fiesta.