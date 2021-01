"Compongo, canto y marco los números de teléfono por bulería. Hago conciertos, una jartá". Así se presenta la malagueña María Peláe en Twitter, una cantautora flamenca (fue la compositora de Arde, de Aitana, para la preselección de Eurovisión de 2018, entre otras cosas) que, además de revolucionar la música, promete ponerse de moda, por su forma de vestir, de ser y de sentir, como ella misma dice. La tarde de este miércoles, a las siete, esta explosiva mezcla entre flamenco y ritmos latinos estará en concierto en el Inverfest, en el Teatro Circo Price de Madrid. Hace dos años triunfó en este mismo festival de música una tal Rosalía que hoy es un fenómeno mundial. Este miércoles le toca a la que ya muchos llaman 'la Lola Flores moderna'. Casi ná.

–Toda una proeza ofrecer un concierto con los tiempos que corren. Imagino que está usted feliz de reencontrarse con su público, aunque sea con tanta medida de seguridad.

–Yo hasta que no me vea subiendo la escalera del escenario, no me lo creo... Pero, si algo nos enseñó el 2020, fue el adaptarnos a tó, a tó lo que venga, y eso es lo que estamos haciendo los artistas también. Ya tenía yo ganas de cantar con el público, aunque sea de lejos y con distancia de seguridad... Todo está muy controlado, las medidas son increíbles. Los espectadores que sepan que el espacio es súper seguro, lo primero de todo es eso.

–Un año casi de pandemia. ¿Cómo llevó el confinamiento la última primavera?

–Imagínese... fueron los primeros meses en 12 años que estuve sin tocar. Yo era una auténtica bomba metía en casa todo el día... dediqué el tiempo a crear, como hacemos todos los artistas. Había que echarle papas, como dicen los flamencos. Acababa de salir mi single Y Quién no, y poco después del confinamiento salió La Confesión, así que todo el día en el estudio de grabación.

"La libertad que tenía en la boca era lo mejor de Lola Flores, ella sí era moderna"

–Ya le dicen 'la Lola Flores moderna', ¡qué responsabilidad y qué satisfacción¿, ¿no? Por cierto, ha visto el anuncio de cerveza en el que se la ha 'resucitado'?

–Si escucha esa comparación mi abuela hubiera dicho que eso es enojar a Dios (risas). Para mí es increíble, hombre yo pienso: 'algo estaré haciendo bien'. Pero lo de 'moderna' no lo entiendo; Lola Flores siempre ha sido moderna. La libertad que tenía en la boca era lo mejor de ella. El anuncio me ha encantado y ¡con lo cervecera que yo soy! Pero, vamos, que a cualquiera que lo vea le entran ganas de tomarse una cervecita (risas).

–Sus padres y su familia, ¿eran fans de 'la Faraona'?

–Hombre, claro que sí. Yo siempre he escuchado mucho a Lola en mi casa, y ahora a sus hijas las sigo. Pero, vamos, que ese anuncio es arte en toda regla.

–¿Puede decir eso de que en su familia ha 'mamado' el arte desde chica?

–El otro día me enteré que una tatarabuela mía había cantado en el Café de Chinitas y mi madre era bailaora... mi abuela tatareaba como una artista mientras te hacía un puchero por ejemplo, no sé si se refiere a eso. Para ser artista no hace falta subirse a un escenario, creo que es más bien una actitud ante la vida, algo que llevas dentro. Igual que tampoco hace falta el aplauso para ser una gran artista.

–Son gente con duende, que dicen los flamencos también.

–Eso. En mi casa tenemos mucha guasa de toda la vida. Siempre andamos contando chistes, y el que cuente uno malo, se va a cenar solo a la cocina, ja, ja, ja.

–Hay mucho arte en Andalucía.

–Mucho, mucho. Pero no por ello de Despeñaperros pa’rriba no hay arte también, pero la forma de ser del sur es especial, está claro. Yo cuando llegué a Madrid me creía que el Cumpleaños Feliz se cantaba a ritmo de rumba, y los villancicos por fandangos (risas).

–¿Hay proyectos de futuro a pesar del coronavirus?

–Acabar a partir de mayo la gira que no pudimos hacer el año pasado. No pudimos estar en sitios como Granada, y allí vamos por ejemplo. A ver si las moralejas que sacamos del desgraciado 2020 no se olvidan tan pronto, ojalá de todo esto saquemos algo de luz.