Esta es la mejor croqueta de jamón Sánchez Romero Carvajal 2026, con doble cocinado

Madrid Fusión Alimentos de España 2026 ha acogido la XII edición del Campeonato a la Mejor Croqueta de Jamón Ibérico Sánchez Romero Carvajal, concurso que cada año destaca la maestría culinaria en torno a uno de los emblemas de la gastronomía española.

El certamen reunió propuestas de chefs de toda España, con más de ochenta candidaturas iniciales que se redujeron a seis finalistas de gran nivel en el certamen celebrado en Ifema. El vencedor ha sido Alejandro Cano, chef del restaurante Salino en Madrid, quien conquistó al jurado con una croqueta clásica pero técnicamente perfecta. Su elaboración pone al jamón ibérico Sánchez Romero Carvajal como absoluto protagonista, logrando un equilibrio entre salinidad profunda, cremosidad y textura melosa en cada bocado.

Cómo se hace la mejor croqueta de jamón 2026 de España

La receta se basa en una bechamel tradicional hecha con mantequilla y harina, a la que se incorpora leche fresca infusionada durante una hora a baja temperatura con el hueso del jamón para extraer todo su sabor. El jamón se pica con precisión para garantizar presencia y textura, evitando grumos y asegurando que el producto brille sin opacar el conjunto. El secreto del acabado radica en un proceso doble: una fritura a 180 °C durante minuto y medio, seguida de un horneado adicional del mismo tiempo para que el calor penetre hasta el centro y alcance esa melosidad característica.

Alejandro Cano explicó que ha dedicado más de un año a perfeccionar esta fórmula, logrando un resultado que combina tradición y precisión y que convenció al jurado. Ese jurado estuvo integrado por chefs de renombre como Albert Adrià (Enigma), Sacha Hormaechea (Sacha), Mario Sandoval (Coque), Nandu Jubany (Can Jubany), junto a periodistas y representantes de la marca como la directora de Comuncación, María Castro.

Destacaron la dificultad de un formato aparentemente sencillo que exige dominio absoluto del detalle, la elección de la parte del jamón (que influye en matices dulces, intensos o amargos) y el equilibrio de sabores como clave del éxito.

Entre los finalistas estaban las propuestas de la croqueta casera de Juanjo Mesa León (Radis, Jaén), la cremosa de Toni González (El Nuevo Molino, Cantabria), la láctica de Julín A. Menéndez (La Raíz 15, Asturias), la de centeno de Samuel Moreno (Molino de Alcuneza, Guadalajara) y la equilibrada de Miguel Fernández (Bancal, Madrid). Todas reflejaron el respeto al producto de Jabugo y la creatividad de la cocina española actual.

Para Alejandro Cano, el premio tiene un componente emocional: “Es un orgullo haber ganado después de toda una vida queriendo participar en este concurso”. El chef invita ahora a todos los aficionados a probar la flamante Mejor Croqueta de Jamón Ibérico en Salino, donde esta receta se ha convertido en todo un símbolo de su propuesta gastronómica.