Un año sin Melania

El 20 de enero de 2021 marcó un antes y un después en la vida de Donald Trump y su mujer, Melania. Aquella jornada de invierno, el que fuera mandatario abandonaba uno de sus grandes triunfos: ser presidente de Estados Unidos. Mientras tanto, su esposa recuperaba parte de su ansiada libertad.

Aunque la ex modelo se despedía con un emotivo mensaje, su enorme sonrisa dejaba claro su felicidad por dar inicio a una nueva etapa. “Ser vuestra primera dama ha sido mi más grande honor. Gracias por vuestro amor y vuestro apoyo. Estaréis en todos mis pensamientos y oraciones. Que Dios os bendiga, que Dios bendiga a vuestras familias y a esta hermosa nación”, expresaba entonces la mujer del ex presidente.

Evidentemente, Melania Trump no ha dejado de ser un personaje conocido, pero en ese momento dejaba a un lado sus años más convulsos y de mayor exposición mediática para dar paso a una vida más discreta. En los últimos doce meses apenas se han tenido noticias de ella y han sido contadas las veces en las que se ha mostrado públicamente. En ningún caso, en un acto de gran repercusión.

Sus apariciones en las redes sociales también han sido muy discretas. En sus 31 publicaciones de Instagram se ha hecho eco de importantes jornadas marcadas en su calendario o de su reciente reto profesional: una nueva empresa en la que, tal y como ella misma expresó, combina su pasión por el arte y el compromiso de ayudar a los niños a cumplir su propio sueño americano.

Melania se ha embarcado en el negocio de los NFT, token no fungible en inglés, que se refiere a un activo digital que no podrá consumirse ni sustituirse. Puede ser una imagen, un gráfico, un vídeo, música o cualquier otro contenido similar sobre el que alguien quiera tener posesión. Serían una especie de criptomonedas.

Actualmente, según el portal Celebrity Networth, Melania Trump cuenta con una fortuna de 50 millones de dólares (44 millones de euros), que ha conseguido desde que inició su carrera como modelo, apareciendo en revistas como Vogue, Harper’s Bazaar o Vanity Fair.

La ex modelo también ha trabajado en el cine y la televisión. En 2001 se interpretó a sí misma en la película Zoolander y años después apareció en varias ocasiones en The Apprentice, el reality donde varios candidatos intentaban conseguir el mejor trabajo de sus vidas con Donald Trump. Fuera de la Casa Blanca, la eslovena también destacó por lanzar su propia línea de joyería, Melania Timepieces and Jewelry. Además, comercializó una colección de cuidado de la piel que se vendía en tiendas de departamentos. Los bienes inmobiliarios también forman parte de su fortuna.