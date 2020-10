Las firmas veteranas pisan fuerte en 'Moda Cálida'

Las firmas consolidadas han protagonizado la tercera jornada de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida en el recinto ExpoMeloneras en Maspalomas, una cita con la moda de baño bajo la coorganización del Cabildo de Gran Canaria e Ifema.

Pasarela Infantil

Banana Moon ha transportado al público a los años 90 con sus diseños, llenos de color, tie-dye y graphic prints. Las propuestas de Belle&Rebel han llenado de color la pasarela. Fátima Rodríguez se ha inspirado en una pool party veraniega que inspira libertad. BconB ha llenado de creatividad la pasarela de los más pequeños, apostando por la imaginación. Kokú Kids ha tomado referencias del imaginario de la escuela Bauhaus. Los prints geométricos han sido protagonistas en las propuesta de Dolores Cortés. Cosas de Mon se ha inspirado en la naturaleza y en sus colores vibrantes. Por último, LadyBugs’ Cris, ha presentado una colección donde el color y su luminosidad han sido protagonistas.

Desfiles de la tarde

Las firmas consolidadas protagonizan la jornada de desfiles del sábado. La tarde ha comenzado con el desfile de Dolores Cortés, que ha dado paso a los desfiles dobles de Como Un Pez en el Agua y Énfasis –Énfasis Black. La jornada ha continuado con el desfile de All Sisters y con el pase doble de Arcadio Domínguez y Nuria González, para dar paso después al desfile individual de All That She Loves. Ágatha Ruiz de la Prada ha sido la encargada de poner el punto final a la tercera jornada, a la que ha seguido la entrega del Premio a la Mejor Colección 2020, que ha recaído en Aurelia Gil y en Palmas y la entrega del Premio Carlsberg a la Mejor Colección Sostenible 2020, que ha sido para All That She Loves. Para ejercer de maestra de ceremonias durante la entrega de estos galardones se ha contado con la modelo Helen Lindes.

Dolores Cortés ha sido la encargada de inaugurar la tercera jornada de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. En su apuesta, llena de siluetas limpias y precisas, se han visto pieles elegantes y patrones sofisticados que dan lugar a piezas cargadas de personalidad. Las rayas marineras, tendencia por excelencia, han sido revisitadas por la firma.

La colección se nutre de rayas que varían en tamaño y color y que, unidas a otros elementos visuales, crean efectos ópticos favorecedores para la silueta femenina. Los elementos florales también están presentes. En cuanto a la gama cromática, la colección abarca un amplio espectro de colores que aportan carácter genuino a cada diseño. La colección se acompaña de piezas monocromáticas trabajadas con tejidos texturizados.

A continuación, ha tenido lugar el doble desfile de Como Un Pez en el Agua y Énfasis–Énfasis Black. La primera ha apostado por la inspiración glam: una colección a base de tejidos como el popelín con bambula, el tul con piqué, o el voilé con plumetti. Glam Together es una colección vitalista y optimista, que sirve como unión de épocas y modas. Las décadas de los 60’s, 70’s y 80’s, son el eje de inspiración de bikinis y bañadores. Destacan por un lado los volantes, que esculpen las formas femeninas; y por otro, las piezas en algodón elástico que se adhieren a la silueta como una segunda piel. Énfasis ha presentado Mediterranean Landscape, una colección de inspiración pictórica, basada en el paisaje mediterráneo. Predominan colores de tendencia marinera como el rojo, diferentes tonos de azules, el blanco y detalles en amarillo. Destacan los estampados realizados a mano, cómo paisajes mediterráneos y Toile de Jouy. Todo ello en texturas de piqué y ottoman. En Énfasis Black la prenda minimal es el punto de partida, destacando el color-block, donde predomina el binomio blanco y negro, acompañado de y toques mostaza.

La tarde ha dado paso al desfile de All Sisters, en cuya apuesta destacan los valores sostenibles y una rica paleta de colores. La firma ha presentado una colección en la que predominan los tejidos eco-friendly, creados a partir de redes de pesca recicladas, que dan lugar a diseños seamless amables con las distintas siluetas femeninas. La inspiración mediterránea, clave para la firma, está muy presente en su apuesta “retro-romántica”.

La jornada ha continuado con el desfile doble de las firmas canarias Arcadio Domínguez y Nuria González. El primero ha apostado por una colección de piezas en croché artesanal y lycra. Románticas, cálidas y muy femeninas, estas prendas se combinan con otras relajadas y más cercanas al streetwear, como son camisetas y sudaderas; o piezas más sofisticadas, como un blazer o un vestido de cóctel. Nuria González, por su parte, ha tomado inspiración de Lady Tiger: Una mujer negra, boxeadora y feminista, que luchó hasta conseguir su permiso de boxeadora profesional en los Estados Unidos. Todo un icono de la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos. Lady Tiger 2021 es una colección llena de brillo.

All That She Loves ha presentado una colección que nace de la artesanía más genuina, del handmade y del proceso que identifica a ATSL: la tintura en prenda. Los looks que ATSL propone son la fusión de las diferentes líneas de producto entre ellas, bikinis con felpas, mallots con shorts, bikinis debajo y encima de los complementos, y piezas clave, como los monos como looks únicos.

Aproximándose el final de la jornada, ha llegado el turno de Palmas, donde el estilo Glam ha inundado la pasarela, transportando al público a una época dorada: los 70 y 80. 80’s Glam nace de la cultura dance, y revisita tendencias pasadas que vuelven adaptadas a los nuevos tiempos.

Miss Bikini Luxe ha desvelado una colección donde la influencia tribal, natural y geométrica se fusionaba con el patchwork de manera armónica.

Ágatha Ruiz de la Prada, siempre fiel a la pasarela canaria, ha sido la encargada de poner el broche de oro a la jornada de desfiles. La firma ha apostado por la fantasía, en una colección que traslada al público a un universo en el que la playa, el sol y el color, son protagonistas. La línea marinera inspira cielo y mar, que se unen a las características flores aplicadas de la diseñadora. No ha faltado patchwork, lazos imposibles y el icónico bañador globo. La sostenibilidad ha primado en la creación de la colección.

Siguiendo los desfiles del día en front row se han encontrado caras conocidas como la top canaria Ariadne Artiles; el director creativo de Palomo Spain, Alejandro Gómez Palomo; el estilista y concursante de MasterChef Celebrity Josie, la actriz Marta Torné, y la influencer Nina Urgell.