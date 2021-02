El cantante Phil Collins vive un verdadero infierno debido a su tercera ex esposa, Orianne Cevey. El año pasado iniciaron los trámites para su divorcio y desde entonces se enfrentan en una batalla legal por su patrimonio. Orianne, al igual que Ángela Dobrowolski, ex mujer de Josep María Mainat, ha estado de okupa en la casa del músico y ahora se dedica a vender los premios de Collins por internet. A prisión no ha entrado, que se sepa de momento, aunque con la carrera que lleva todo podría ser.

La historia de Phil Collins y Orianne Cevey es un culebrón al más puro estilo Dobrowolski. La mujer pide, en su acuerdo de divorcio, la mitad de la mansión en Florida propiedad de Collins que, según dice, le prometió, y como él se ha negado a dársela, ha comenzado a airear sus trapos sucios. Entre las lindezas que ha soltado, cuenta que el artista se ha convertido en un ermitaño y que ya ni siquiera se ducha ni se lava los dientes.

Phil la conoció en Suiza cuando ella tenía 20 años y él 42. El cantante abandonó a su segunda esposa, Jill Tavelman, madre de la actriz Lily Collins, para casarse con Orianne en 1999, con quien tuvo dos hijos. En 2006 se separaron, pero se dieron una nueva oportunidad en 2015. Según Orianne, el músico le dijo que si se divorciaba de su entonces marido y renunciaba a su participación en su propiedad de 20 millones de dólares en Miami Beach, él le daría una participación del 50 por ciento de su nueva casa en Florida. Orianne asegura que Collins intenta ahora romper este acuerdo; por eso se negaba a abandonar la mansión y tuvo que ser desahuciada a la fuerza. Otro punto en común con la ex mujer de Mainat.

Tras verse obligada a abandonar la vivienda a la que asegura tener derecho por el acuerdo verbal al que habría llegado con su ex, Orianne –que se casó en secreto con un joven músico de 30 años un mes después de su segunda ruptura con Collins– ha contraatacado sacando a subasta varios discos de oro y otros galardones que el líder de Génesis ha ganado a lo largo de su carrera, estableciendo un precio tan bajo como 100 dólares, según publica el portal Page Six.

Orianne asegura que su intención es deshacerse de objetos innecesarios ahora que vive en una casa más pequeña, así como que el cien por cien de los fondos que recaude se destinarán a la fundación benéfica Never Give Up, como prueba de que no ha actuado de mala fe.

Al parecer y según la versión de su ex, desde que Collins publicó su autobiografía en 2016, su carácter se ha vuelto bastante tosco, su salud ha empeorado bastante y vive cada vez más aislado del mundo. En el libro que lleva por nombre Aún no estoy muerto, revela datos de su vida amorosa y familiar que no gustaron ni un poco a sus allegados y que incluso hizo que sus hijos lo demandaran por difamación.

Otro de sus dramas es la pérdida auditiva de su oído izquierdo, ya que padece tinnitus, una enfermedad que consiste en oir zumbidos y pitidos, común entre los músicos, como Eric Clapton y Chris Martin. Esta dolencia provocó que en 2011 anunciara su retirada del mundo de la música.