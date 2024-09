La música y el espectáculo en Marbella tienen nombre y apellidos

Starlite Occident ha cerrado con éxito su XIII edición en Marbella, consolidado como uno de los eventos musicales, culturales y de ocio más reconocidos en el mundo. Del 14 de junio al 31 de agosto ha reunido en Andalucía a artistas de renombre internacional, ofreciendo experiencias únicas en un entorno incomparable. Una edición que ha superado todas las expectativas, atrayendo más de 350.000 asistentes y reafirmando su posición como referente en el circuito de festivales internacionales.

Celebrado en la emblemática cantera de Nagüelles, ha construido el escenario más grande de la historia del festival, situado además como el escenario fijo más grande de España. El auditorio de paredes de roca bañada de luz con acústica natural extraordinaria ha recibido este año citas tan especiales como los tres últimos conciertos de Luis Miguel en España, y los más cercanos de su gira; la exclusiva parada de Van Morrison en España; o el único concierto de Sebastián Yatra este verano en nuestro país.

A ellos se han sumado grandes nombres internacionales, como las estrellas británicas Take That, Keane, Jamie Cullum, Simple Minds, Tom Jones, Julian Marley & The Uprising, o The Corrs, desde Irlanda; los norteamericanos Nick Carter (Backstreet Boys) y Sheryl Crow; la canadiense e icono del jazz Diana Krall; Ara Malikian y Hauser.

La música latina ha estado representada por artistas de la talla de Ricky Martin, Farruko, Myke Towers, Justin Quiles, Manuel Turizo, Camilo, Carlos Vives, Emilia, entre otros.

Historia de la música española, como Hombres G o Los Secretos también han sido protagonistas de noches memorables bajo las estrellas de Marbella. La lista nacional la completan nombres como Pablo López, Melendi, Maldita Nerea, Vanesa Martín, Malú, Plácido Domingo, La Oreja de Van Gogh, Aitana, Ana Mena, Rels B, Taburete, Marlon, Abraham Mateo, Nil Moliner, Antonio José, Sara Baras, Miguel Poveda, Siempre Así o el espectáculo infantil Cantajuegos.

Starlite Occident es el place to be elegido por personalidades y rostros conocidos que, cada verano, disfrutan y celebran momentos inolvidables. Entre ellos, Isabel Preysler, Paloma Cuevas, Victoria Federica, Amelia Bono, Carla Pereyra, Irene Villa, Nicole y Barbara Kimpel, Marta Martínez-Bordiú, Simona Gandolfi y Hubertus von Hohenlohe. Asistieron grandes personalidades del deporte como los jugadores de la selección de fútbol, Nico Williams y Yamine Lamal, Eden Hazard o el tenista Feliciano López.

También figuras del cine, la televisión, la moda y las redes sociales como como Will Smith, Antonio Banderas, Cayetana Guillén-Cuervo, Amaia Salamanca, Maribel Verdú, Sonsoles Ónega, María Casado, Carlos Latre, Toñi Moreno, Pepe Navarro, Risto Mejide, Valeria Mazza, Esther Cañadas, Mar Flores, Estefanía Luyk, Laura Escanes, Susana Molina, Estela Grande, Desirée Cordero o Sheila Casas, entre otros, han vivido la gran experiencia Starlite Occident.