Quién es Nerea Rodríguez, la cantante y actriz que relacionan con Miguel Ángel Silvestre

Nerea Rodríguez ha sido uno de los principales focos de atención en el estreno de Bailando con las estrellas, el nuevo concurso de Telecinco para la noche de los sábados. Y es que la exconcursante de Operación Triunfo podría haber vivido una noche de pasión con Miguel Ángel Silvestre en Ibiza, según desvelaban Laura Fa y Lorena Vázquez en el pódcast Mamarazzis.

Ante tal revuelo, Jesús Vázquez ha querido preguntarle a la artista por el supuesto romance con uno de los actores más atractivos de nuestro país. “Está toda España pendiente de una noticia y tú estás aquí hoy. Te vamos a tener que preguntar, pero como esto es un programa de baile, concéntrate en el baile, olvídate de todo y de todo el jaleo que ahí fuera. Cuando acabes de bailar, hablamos de Ibiza”, ha comentado el presentador. “Yo te envidio, querida, te lo digo así: te envidio”, ha dicho Valeria Mazza.

Cuando finalizó su baile en el escenario, Jesús Vázquez ha retomado el asunto que ha despertado un gran interés en las últimas horas. “Tenemos que hablar de Ibiza”, le ha preguntado. “Yo te cuento, yo a este programa he venido a bailar y a trabajar, y, como dicen, a hablar de mi libro, a hablar de mi arte y de mi baile”, ha contestado Nerea Rodríguez eludiendo la pregunta del presentador.

“Vale, me parece muy bien, pero tú sabes que en todos los programas, desde hace unos días, solo se habla de Nerea y Miguel Ángel Silvestre”, ha insistido el gallego. “A mí me encanta que le hagan publicidad al programa, porque así la gente nos verá más. Me parece maravilloso. ¡Qué suerte que se hable de mí! ¡Eso significa que soy importante!”, ha respondido la joven de 26 años. “Pero, ¿no me vas a decir nada?”, le ha replicado Jesús Vázquez. “¿Qué te voy a decir? Que aquí estoy encantada”, ha zanjado la cantante.