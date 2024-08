Nieves, una española condenada a cadena perpetua en Tailandia: “Daniel Sancho no pasará allí el resto de su vida”

Desde que se hizo pública la sentencia de Daniel Sancho, las reacciones no han tardado en sucederse unas a otras. Así, mientras que su padre, el actor Rodolfo Sancho, aboga por “seguir luchando” y los abogados de la defensa anuncian que la familia apelará el veredicto, la acusación asegura sentirse “muy satisfecha” con la condena.

Dentro del que ya es uno de los casos más polémicos de los últimos años, la rebaja de la pena de muerte a la cadena perpetua es ahora un tema candente de la actualidad. Así como también la pregunta inherente: ¿regresará Daniel Sancho a España?

Sin embargo, lo que no se había barajado es la posibilidad en sí misma de que el chef español no fuera, finalmente, a cumplir la sentencia que se le ha impuesto en su totalidad. Esta idea la ha puesto sobre la mesa Nieves, una invitada al programa especial ‘La sentencia sobre Daniel Sancho’; que, además, fue condenada en 2010 a la misma pena que él en el país asiático por tráfico de substancias estupefacientes. Sin embargo, sólo llegó a estar en prisión un total de ocho años y cinco meses.

El caso de Nieves: cadena perpetua en Tailandia

Nieves estuvo en la cárcel tailandesa de Lard Yao, una de las peores, tal y como asegura. Asimismo, según comienza a relatar su propia historia, afirma que su abogado “no hizo nada (…) Sólo se puso la toga y no movió la boca en todo el juicio, y yo no sabía tailandés”, afirma. “Cuando volví de las Cortes, compañeras de allí estaban en la misma situación: no tenían abogado y habían recibido la misma sentencia”.

Del mismo modo, explica Nieves que a partir del octavo año de prisión, España puede tramitar la vuelta del condenado. Y esto es lo que sucedió en su caso. Por ello, considera que Sancho correrá la misma suerte. “Él, haya hecho el delito que haya hecho, en Tailandia le reconocen lo que le han dado, pero esa sentencia de cadena perpetua luego se reduce a 50 años cuando te dan una amnistía. Y así sucesivamente”.

“Con otra amnistía, le vuelven a reducir y, con 8 años, ya pueden hacer el traslado para traerle”, afirma Nieves con seguridad.

La actitud es lo más importante de un preso

En este punto, es preciso recordar que Daniel Sancho consiguió rebajar su condena de pena de muerte a cadena perpetua gracias a su colaboración en el caso, tal y como explicó el Juez tailandés en su lectura del fallo, el pasado 29 de agosto. Por ello, Nieves asegura que es importante preservar una buena actitud.

“Yo nunca perdí la esperanza, a pesar de las dificultades”, confiesa. “La mantienes viva porque vives en un país totalmente diferente y sabes que vas a volver. Encima hay personas en esta embajada que no te dejan en ningún momento”. Finalmente, concluye: “Los mismos presos intentan dañar tu reputación, pero siempre tienes el ángel de la guarda y yo lo tuve”.